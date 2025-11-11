Fina Darder: “En el Fons Pitius damos apoyo y visibilizamos realidades complejas”

El Fons Pitius de Cooperació ha visitado recientemente los proyectos que apoya en Marruecos, con el objetivo de brindar apoyo integral a personas migrantes en tránsito, siguiendo su filosofía de “no solo aportar recursos y apoyo, sino también visibilizar realidades complejas y fomentar un acercamiento basado en el respeto y la humanidad”.

En Más de Uno Ibiza y Formentera, la coordinadora del Fons, Fina Darder, ha explicado que estas visitas permiten comprobar de primera mano el desarrollo de los proyectos y conocer de cerca la realidad de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los proyectos, en colaboración con Cáritas Diocesana de Rabat y Manos Unidas, se desarrollan en Tánger y Nador y se centran en proporcionar asistencia básica, apoyo psicológico, orientación jurídica, formación y acompañamiento a mujeres y jóvenes, incluyendo escolarización de niños y niñas, registro de nacimientos, búsqueda de vivienda y formación en habilidades que les permitan generar ingresos propios.

Una fotografía de la visita del Fons Pitius a Marruecos | Redacción

Además, incluyen programas educativos y preventivos para jóvenes destinados a reducir la violencia y la radicalización, así como acompañamiento social a quienes se encuentran en situación irregular y, en muchos casos, viven escondidos para evitar redadas.

Por último Darder ha subrayado que esta visita les ha permitido comprobar que “aunque Marruecos sea un país con menos recursos económicos que España, también está afrontando la llegada de migrantes y trabajando intensamente para garantizar derechos básicos como la educación y la atención sanitaria”.