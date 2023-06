El Festival de Teatro Infantil El Festín celebra su edición número 30 con un amplio programa de actividades

El Ayuntamiento de Sant Josep ha preparado un amplio programa de actividades para celebra la edición número 30 del Festival de Teatro Infantil El Festín. Tres décadas en las que el festival se ha convertido "en un punto de encuentro con las artes escénicas y de circo único en la isla de Ibiza y de Baleares".

Así, este año, se contará con algunas de las compañías más reconocidas en el ámbito teatral y circense que pasarán por la carpa del patio del CEIP Sant Jordi el fin de semana del 23 al 25 de junio y el del 30 de junio al 2 de julio. En total serán 22 espectáculos con entrada gratuita y "que buscan conmover, divertir y fascinar el público con géneros como el clown, el teatro gestual y el circo" y que llegarán a cargo de cuatro compañías y entidades locales además de regiones como Baleares, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid y de fuera de España como Francia, Argentina o Bélgica.

El viernes 23 de junio se abre con el montaje Parade, el circo de los valientes de la Cía La Maquiné de Granada y que fue galardonada con el premio al mejor espectáculo en el XI Festival Internacional de Teatro de Feria de Zaragoza hace dos años, y se cierra con los catalanofranceses Las Polis y su representación de Las polis, con la que recibieron el Premio Internacional de Friburgo como mejor espectáculo de calle 2016.

El sábado 24 a las 22.00 horas se podrán ver a los valencianos La Finestra que representan Tranvía n. 12, un espectáculo galardonado con el Premio de las Artes Escénicas Valencianas de 2021 al mejor artista de circo, y el domingo 25 comienza con Fly me to the moon' de la compañía catalana Leandre Ribera y con Check-out de los argentinos de la compañía Adrián Conde.

Mientras el fin de semana siguiente tendrá como platos fuertes el espectáculo del madrileño Wilbur titulado Fuego salvaje' a las 22.00 horas, y Turista de la compañía belga Pot-Au-Feu Theatre junto a The Power of the 80's de Eddy Eigthy. Finalmente, el domingo 2 de julio, contará con Gromic, llegado de Bélgica y con la Compañía Circ Pànic de Barcelona y su representación El hombre que perdía los botones.

También habrá espectáculos infantiles desde el primer día, con la representación del Mago de Oz de los ibicencos Los Olvidadizos, dos montajes de Musicaldansa, La cabeza del dragón y Pesadilla antes de Navidad, la compañía mallorquina Mutis Teatro Llubí con su No somos ni Romeo ni Julieta, Omega Circo con Había otra vez un circo, los pequeños artistas del Colegio Sant Bonaventura de Artà, que representan Alicia en el País de las Maravillas, el Grupo de Teatro Júnior des Cubells con El dueño de ternero y finalmente Clownidoscopia con Yoav y Ahmed.