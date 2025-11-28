Fernando Martorell: “En trece meses por fin los funcionarios del estado dejaremos de perder poder adquisitivo”

En Más de Uno Ibiza y Formentera, el portavoz de la Unión Intersindical Insularidad Digna y representante de UGT, Fernando Martorell, ha celebrado el “acuerdo histórico” que permitirá a más de 100.000 empleados públicos de Baleares —7.500 de ellos de la Administración General del Estado— recibir un incremento salarial del 9% en trece meses, gracias a subidas escalonadas desde 2024 hasta 2026.

Según el representante sindical “este pacto pone fin a años de pérdida de poder adquisitivo y desbloquea reivindicaciones históricas del colectivo” y marca un hito en la insularidad “ya que por primera vez, la Administración se compromete a revisar y elevar la indemnización por residencia en 2026 tomando como referencia la equiparación con Canarias, tras más de dos décadas de reclamaciones”.

Un cambio que, según Martorell, “es esencial para atraer y retener personal, ya que muchos funcionarios abandonan Baleares al no poder afrontar el coste de la vivienda con los salarios actuales”.

Además, ha destacado que el pacto incluye avances estructurales como la eliminación de la tasa de reposición, la simplificación de oposiciones, el refuerzo de la atención presencial y medidas de conciliación aunque también ha confirmado que “los sindicatos estarán muy vigilantes para que la equiparación se materialice sin retrasos y para consolidar unas plantillas capaces de ofrecer el servicio público que merece la ciudadanía de Baleares”.