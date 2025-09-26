Felipe Ruiz: “El éxito del Back to School es ser un punto y aparte para volver a la Ibiza más tranquila combinando talento local y foráneo”

Este sábado 27 de septiembre a partir de las 18.00 horas regresa a la Plaza de Sant Jordi el festival Back to School Festival, un clásico que marca el final de la temporada turística y ofrece a residentes y visitantes una fiesta de reencuentro con la música en vivo con entrada gratuita.

En este sentido, uno de los miembros de la Asociación Cultural Ses Barsetes de Sant Jordi y organizadora del festival, Felipe Ruiz, ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el éxito del evento “viene dado porque representa el final de la temporada y el final de la Ibiza turística masificada y porque está pensado como un punto y aparte para volver a nuestra Ibiza tranquila, combinando talento local y bandas nacionales como las dos que llegan desde Barcelona, The Sleeping Circus y The Mothercrown”.

Cartel del Back to School Festival de este 2025 | Redacción

A pesar de ello, Ruiz ha incidido en importancia de “ofrecer un espacio a las bandas locales para mostrar su música original y para darles algo más de visibilidad teniendo en cuenta que no hay demasiados lugares en la isla para poder tocar”.

Por último, y con respecto al futuro del Back to School Festival, Ruiz ha sido claro. “Tenemos claro que no va a evolucionar y que se va a quedar siempre así porque Ses Barsetes somos una pequeña asociación que hacemos cosas para hacer pueblo y que creemos que mejor hacer una cosa pequeña bien que algo grande y mal”.