Cultura

Felipe Ruiz: “El éxito del Back to School es ser un punto y aparte para volver a la Ibiza más tranquila combinando talento local y foráneo”

El miembro de la Asociación Cultural Ses Barsetes de Sant Jordi que organiza el sábado 27 de septiembre el Back to School Festival ha explicado en Onda Cero los protagonistas de esta edición y cuales son las novedades y planes del futuro de este festival ya clásico de Ibiza

Manu Gon

Illes Balears |

Este sábado 27 de septiembre a partir de las 18.00 horas regresa a la Plaza de Sant Jordi el festival Back to School Festival, un clásico que marca el final de la temporada turística y ofrece a residentes y visitantes una fiesta de reencuentro con la música en vivo con entrada gratuita.

En este sentido, uno de los miembros de la Asociación Cultural Ses Barsetes de Sant Jordi y organizadora del festival, Felipe Ruiz, ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el éxito del evento “viene dado porque representa el final de la temporada y el final de la Ibiza turística masificada y porque está pensado como un punto y aparte para volver a nuestra Ibiza tranquila, combinando talento local y bandas nacionales como las dos que llegan desde Barcelona, The Sleeping Circus y The Mothercrown”.

Cartel del Back to School Festival de este 2025
Cartel del Back to School Festival de este 2025 | Redacción

A pesar de ello, Ruiz ha incidido en importancia de “ofrecer un espacio a las bandas locales para mostrar su música original y para darles algo más de visibilidad teniendo en cuenta que no hay demasiados lugares en la isla para poder tocar”.

Por último, y con respecto al futuro del Back to School Festival, Ruiz ha sido claro. “Tenemos claro que no va a evolucionar y que se va a quedar siempre así porque Ses Barsetes somos una pequeña asociación que hacemos cosas para hacer pueblo y que creemos que mejor hacer una cosa pequeña bien que algo grande y mal”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer