Felicia Bocú: “Sant Josep tiene que estar muy orgulloso del servicio de socorrismo que tienen sus playas”

El servicio de socorrismo de Sant Josep de sa Talaia ha cerrado la temporada 2025 con resultados muy positivos según ha destacado en Onda Cero Ibiza y Formentera la concejala de Medio Ambiente del municipio, Felicia Bocú, quien también ha insistido en que “gracias al enorme trabajo del equipo humano y a la mejora de recursos, no se han registrado víctimas mortales en las playas de un municipio que no hay que olvidar que es el que más kilómetros tiene de costa de todo Baleares con 84 kilómetros”.

Al mismo tiempo, Bocú ha subrayado “la importancia de contar con un equipo consolidado e inclusivo formado por 57 profesionales entre socorristas, supervisores y patrones, que han atendido a todo tipo de personas, incluyendo personas con movilidad reducida” y que han permitido “realizar 244 intervenciones de riesgo y casi 88.000 acciones de prevención y concienciación, incluyendo campañas informativas y simulacros que ponen a prueba la capacidad de respuesta del personal”.

Un momento de la presentación del balance de esta temporada | Redacción

Por otro lado, la concejala de Medio Ambiente también ha insistido en que en Sant Josep “se ha apostado por la formación profesional de los socorristas, con programas retribuidos y acceso al carnet oficial de socorrista balear” y que “se ha mejorado infraestructuras como torres de vigilancia y material auxiliar de alta calidad”.

Por todo ello, Felicia Bocú ha asegurado que “Sant Josep tiene que estar orgullos de tener este servicio en las playas de nuestro municipio y de todo lo que aportan al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, la prevención y la mejora continua del servicio para garantizar que los ciudadanos y visitantes disfruten de un entorno seguro y accesible en el mar”.