Felicia Bocú: “La posidonia muerta no es un residuo sino un elemento clave para proteger las playas de Ibiza”

La devolución de la posidonia oceánica, que comenzó esta semana en el municipio de Sant Josep de sa Talaia en Platja d’en Bossa, ya ha permitido regresar a las playas más de 30 camiones de esta planta marina en un proceso en el que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, “la posidonia se coloca en forma de muro paralelo a la orilla para retener la arena arrastrada por los temporales y proteger la costa durante los meses de otoño e invierno”.

Imagen de los trabajos realizados para retornar la posidonia | Redacción

En este sentido, la propia Bocú ha querido dejar claro que “hasta hace unos años se retiraba y se enviaba al vertedero porque había quienes consideraba que era un residuo pero ahora somos conscientes del papel fundamental que juega y de que debemos devolverla cuanto antes después de la temporada turística” y que por ello el proceso se lleva a cabo “siguiendo criterios técnicos y ambientales, así como permisos y autorizaciones de la administración balear, en cumplimiento del Decreto 25/2018”.

Al mismo tiempo, la concejala de Medio Ambiente ha destacado que “que la iniciativa incluye un trabajo educativo con voluntarios y educadores ambientales que explican a los ciudadanos la importancia de la posidonia para el ecosistema y la regeneración natural de la arena” y que con todo ello el municipio ha sido reconocida por tener playas “bonitas, limpias y naturales”.