Felicia Bocú: “Hemos encontrado millones de colillas enterradas en playas como si fuera un cenicero natural”

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha puesto en marcha un servicio de limpieza mecanizada en playas naturales como Cala Bassa y Cala Comte que ha explicado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Medio Ambiente del consistorio, Felicia Bocú.

Concretamente, Bocú ha confirmado que se trata de una medida excepcional motivada por la gran acumulación de residuos detectada en las últimas semanas y a distintas quejas ciudadanas a través de la aplicación Línea Verde alertando del mal estado de la arena y es que la situación es casi límite. “Nos hemos encontrado millones de colillas enterradas a unos 10 o 15 centímetros de profundidad, como si la gente pensara que la arena es un cenicero natural y a este problema se suman plásticos de pequeño tamaño, envoltorios de medicamentos, vapers con baterías de litio y otros residuos que deterioran tanto la calidad de la arena como la imagen del litoral”.

Imagen de las máquinas trabajando en el nuevo servicio de limpieza de playas de Sant Josep | Redacción

Ahora, según la concejala, la maquinaria utilizada “permitirá tamizar la arena en profundidad, oxigenándola y mejorando así su estado” en limpiezas que serán quincenales en ambas playas hasta finales de octubre después de que se haya coordinado la retirada de hamacas con los concesionarios de servicios de playa, “de modo que las máquinas puedan actuar en toda la superficie”.

Además, Bocú, ha confirmado que este nuevo sistema no afecta a la posidonia, “ya que en estas playas apenas llega a la orilla y, en cualquier caso, las praderas marinas retiradas en otras zonas se conservan y devuelven a su lugar de origen”.

Por último, la concejala de Medio Ambiente de Sant Josep también ha hecho un llamamiento a la concienciación, recordando que el municipio cuenta cuenta con seis educadores ambientales y campañas visibles como las “colillas gigantes” o las playas sin humo y que en este sentido, aunque cada vez hay más vecinos y voluntarios que se suman a las tareas de limpieza, “se está trabajando en modificar la ordenanza para poder sancionar a quienes no respetan el medio ambiente”.