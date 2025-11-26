Especial 35 aniversario de Onda Cero

Fanny Tur: “La radio fue para muchas familias de Ibiza la primera ventana a un mundo más amplio que el de la isla”

En el recorrido por los primeros 35 años de historia de Onda Cero la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera ha repasado como se reflejaba en los medios de la época y la sociedad el inicio de la radio en la isla

Manu Gon

Illes Balears |

En nuestro recorrido por los 35 años de Onda Cero en las Pitiusas una de las paradas obligadas ha sido el Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera donde su directora Fanny Tur nos ha permitido asomarnos a los documentos, fotografías y recuerdos que guarda la institución sobre la llegada y evolución de la radio en Eivissa.

En este sentido Tur ha destacado que “la radio fue, para muchas familias ibicencas, la primera ventana a un mundo más amplio, antes incluso que la televisión, porque permitió conectar la isla con lo que ocurría fuera, con otras voces y con otras realidades.”

Entre los fondos del Arxiu aparecen aquellos primeros aparatos voluminosos, las imágenes de comercios que vendían radios importadas, los anuncios en prensa de las primeras emisiones estables y, sobre todo, los testimonios orales con relatos de abuelos que recordaban cómo se reunía la familia entera alrededor del aparato, cómo se seguían los partes, los seriales, los concursos o las grandes retransmisiones deportivas.

Al mismo tiempo, Tur también ha destacado la importancia de la radio para los talleres musicales, las primeras orquestas de la isla y los estudios de grabación locales, que usaron este medio para difundir sus trabajos y ha recordado cómo, a partir de los años 70 y 80, las emisoras comenzaron a profesionalizarse y convertirse en un punto de encuentro cultural y social. “La radio en Ibiza no solo informaba sino que cohesionaba, porque al final era compañía, un hábito, identidad, y todo eso también forma parte de nuestra memoria colectiva.”

