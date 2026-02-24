Fanny Tur: “El Castillo y la Almudaina que albergan el nuevo Parador son un puzle de diferentes épocas”

El Castillo y la Almudaina de Ibiza, situados en lo más alto de Dalt Vila, en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han vuelto a abrir sus puertas para albergar el nuevo Parador Nacional que recibirá a sus primeros clientes el próximo 10 de marzo.

En este sentido, la directora del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Fanny Tur ha recordado en Más de Uno Ibiza y Formentera la historia y la evolución de estos dos enclaves únicos "cuya memoria resume más de 2.500 años de historia". No en vano para la historiadora la importancia del Castillo y la Almudaina es "inseparable de la propia historia de la ciudad ya que su historia es también la historia de la ciudad" ya que aunque tradicionalmente se atribuía su origen al periodo islámico, "las excavaciones realizadas en los últimos 25 años han revelado restos fenicios, romanos, bizantinos, medievales y renacentistas en un puzle de diferentes épocas en las que cada civilización dejó su huella".

Fanny Tur, directora del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera | Redacción

Tur ha explicado que durante siglos, la Almudaina fue el centro administrativo, militar y político de Ibiza y allí residían gobernadores, se organizaba la defensa de la ciudad y se gestionaban los asuntos públicos, "funcionando como auténtica ciudadela, con viviendas, cuarteles, torres defensivas, espacios de vigilancia e, incluso las reales prisiones, donde quedaban recluidos quienes eran denunciados o procesados en la isla".

Por otro lado, la directora del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera ha destacado la riqueza documental que conserva la institución sobre este espacio "con referencias a presos que pedían morir en libertad, correspondencia entre jurados y gobernadores, informes de vigilancia o documentos sobre obras de mantenimiento" y que nos demuestran que "no fue un edificio único, sino un conjunto de edificios que conformaban un recinto lleno de vida y de poder".

Por todo ello, para Fanny Tur, la apertura del Parador supone una nueva etapa para este enclave que vuelve a abrir sus puertas al público tras décadas cerrado con el objetivo de "que quienes pasen por allí sepan que están pisando siglos de memoria, de civilizaciones y de vida".