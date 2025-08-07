Fanny Tur: “Desde 1650 se conmemora a Sant Ciriac con una fiesta que reúne historia, tradición, memoria y celebración popular”

La historiadora y directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Fanny Tur, ha analizado en Onda Cero Ibiza y Formentera los orígenes de la festividad de San Ciriac, cada 8 de agosto, como día grande de la ciudad de Ibiza asegurando que “se celebra desde 1650, cuando la antigua Universitat d’Eivissa i Formentera acordó establecer esta conmemoración en recuerdo de la entrada de las tropas cristianas en la ciudad el 8 de agosto de 1235”.

Fanny Tur, directora del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera | Redacción

Tur ha explicado que la fecha rememora la conquista de la corona de Aragón de la entonces Madina Yabisa o ciudad árabe de Ibiza por parte de las tropas dirigidas por Guillem de Montgrí, quienes entraron en la ciudad amurallada por el Portal Nou, según recoge la tradición oral y documentos de la época. “Fue el momento en que se culminó la incorporación de Ibiza al dominio cristiano y por ello se decidió que este día fuera elevado a festividad religiosa y civil”.

Además, la directora del Arxiu ha apuntado que la figura de Guillem de Montgrí, arzobispo de Tarragona, fue clave en la conquista junto a Nunó Sanç, Conde de Roselló, y a Pere de Portugal y que por haber aportado la mitad de las tropas el rey Jaime I le dio la mitad del botín y del territorio de la isla de Ibiza.

Fanny Tur ha destacado también que en sus orígenes, el Día de Sant Ciriac se celebraba con misas solemnes y procesiones, marcadas por un fuerte carácter religioso aunque después con el paso del tiempo, “la conmemoración adquirió un aire más popular y reivindicativo de la historia local”.

Imagen histórica de una berenada en Ibiza por Sant Ciriac | AISME

Y de entre todos los actos que se celebraban uno adquirió especial importancia desde finales del siglo XIX, la berenada popular en el Puig des Molins. Una tradición que, según Tur se ha ido consolidando con el paso del tiempo y que consistía en una romería festiva a pie o en carro desde Sant Jordi hasta la necrópolis ibicenca, donde las familias se reunían para comer, bailar, cantar y celebrar el día del patrón. “Las primeras berenadas documentadas datan del siglo XIX, pero la costumbre se mantuvo viva hasta bien entrado el siglo XX, siendo uno de los actos más esperados y multitudinarios de las fiestas”.

Por otro, lado, la directora del Arxiu también ha destacado que el Día de Sant Ciriac se ha ido convirtiendo en una jornada de reafirmación identitaria y de orgullo por la historia propia de Ibiza gracias también a la procesión por Dalt Vila, los bailes populares, las verbenas o las meriendas “que configuraban una fiesta que reunía tradición, memoria y celebración popular”.