Evan Gimena Jiménez, primer niño del 2026 en Formentera

Formentera comienza el 2026 con noticias que mezclan tradición, solidaridad y deporte y con la ilusión y la alegría de saber que Evan Gimena Jiménez se ha convertido convirtió en el primer nacimiento del año en la isla y de que los Reyes Magos repartieron ilusión pese a la lluvia y la borrasca Francis, adaptando su recorrido para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Los Reyes Magos desafiaron a la lluvia y el frío para visitar Formentera | Redacción

Al mismo tiempo, la isla afronta los desafíos propios de enero como la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado avisos por oleaje y rachas de viento por parte de la AEMET o la continua llegada de pateras con migrantes desde la primera del 2 de enero.

En el plano económico, el paro subió un 3,8% en diciembre en Formentera, en contraste con la bajada en Baleares, aunque la contratación creció un 41%, suponiendo en este caso el mayor aumento del archipiélago, y en política, el PSOE ha asegurado que condiciona su apoyo a los presupuestos del Consell insular para 2026 a compromisos concretos en cultura, vivienda y equipamientos públicos.

El Mercat Nadalenc continua abierto hasta el 11 de enero | Formentera avui

Por su parte, continúa hasta el 11 de enero el Mercat Nadalenc en Sant Francesc junto a varias exposiciones y al espectáculo pirotécnico, junto a correfoc y batucada que tendrá lugar este sábado a las 18.30 horas en Sant Francesc para la programación navideña de l’Associació Reis Mags y en deportes, la SD Formentera arrancó el año con una importante victoria por un gol a dos ante el Cardassar, situándose en décima posición y muy cerca del play off de ascenso.