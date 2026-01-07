Formentera al día

Evan Gimena Jiménez, primer niño del 2026 en Formentera

El programa Formentera al día de este nuevo año ha recordado el primer nacimiento en la isla, la visita de los Reyes Magos a los pueblos, los avisos de la AEMET por el oleaje, las exigencias del PSOE para aprobar los presupuestos del Consell para 2026, la agenda cultural y la importante victoria de la SD Formentera

Manu Gon

Illes Balears |

Formentera comienza el 2026 con noticias que mezclan tradición, solidaridad y deporte y con la ilusión y la alegría de saber que Evan Gimena Jiménez se ha convertido convirtió en el primer nacimiento del año en la isla y de que los Reyes Magos repartieron ilusión pese a la lluvia y la borrasca Francis, adaptando su recorrido para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Los Reyes Magos desafiaron a la lluvia y el frío para visitar Formentera
Los Reyes Magos desafiaron a la lluvia y el frío para visitar Formentera | Redacción

Al mismo tiempo, la isla afronta los desafíos propios de enero como la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado avisos por oleaje y rachas de viento por parte de la AEMET o la continua llegada de pateras con migrantes desde la primera del 2 de enero.

En el plano económico, el paro subió un 3,8% en diciembre en Formentera, en contraste con la bajada en Baleares, aunque la contratación creció un 41%, suponiendo en este caso el mayor aumento del archipiélago, y en política, el PSOE ha asegurado que condiciona su apoyo a los presupuestos del Consell insular para 2026 a compromisos concretos en cultura, vivienda y equipamientos públicos.

El Mercat Nadalenc continua abierto hasta el 11 de enero
El Mercat Nadalenc continua abierto hasta el 11 de enero | Formentera avui

Por su parte, continúa hasta el 11 de enero el Mercat Nadalenc en Sant Francesc junto a varias exposiciones y al espectáculo pirotécnico, junto a correfoc y batucada que tendrá lugar este sábado a las 18.30 horas en Sant Francesc para la programación navideña de l’Associació Reis Mags y en deportes, la SD Formentera arrancó el año con una importante victoria por un gol a dos ante el Cardassar, situándose en décima posición y muy cerca del play off de ascenso.

