Eva Cano: “Ibiza Sabors representa la gastronomía de calidad basada en el producto Kilómetro Cero”

El Paseo Vara de Rey de la ciudad de Ibiza ha sido el escenario escogido para la presentación del sello Ibiza Sabors que llega de la mano de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera y el Consell d’Eivissa con pretende, según ha explicado en Onda Cero, la técnico Eva Cano, “poner en valor la gastronomía local y facilitar la conexión entre productores ibicencos y restaurantes de la isla”.

La intención, según Cano, es gestionar de manera eficiente la producción local del campo y del mar ibicenco, asegurando que restaurantes y hoteles puedan ofrecer productos frescos y de calidad y “construir una gran familia de establecimientos que se comprometan con el producto local, organizados según su grado de implicación en los niveles Ibiza Sabors Origen, Compromiso o Excelencia”.

En este sentido, según la técnico de PIMEEF, el proyecto cuenta actualmente con 40 restaurantes adheridos “priorizándose la calidad sobre la cantidad ya que siempre se garantizará el cumplimiento de la utilización de producto local, fomentando la economía circular, potenciando el consumo de productos autóctonos y ofreciendo soporte y visibilidad a los productores locales”.

Para ello, el sello incorpora una página web que permite a profesionales y turistas localizar fácilmente los restaurantes adheridos, organizados por municipio y tipo de cocina y los restaurantes recibirán trimestralmente información de productores que suministren producto local, simplificando el acceso y la negociación directa. Y es que Cano tiene claro que “la gastronomía se ha convertido en un gran atractivo turístico de Ibiza, al mismo nivel que la oferta musical o cultural de la isla”.