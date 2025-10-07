Gastronomía

Esidro Ramis: “El sabor del porc negre de Ibiza lo hace ideal para recetas tradicionales o de innovación gastronómica”

El técnico y guía de la cooperativa ganadera Carn & Coop ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera las segundas Jorrnades Gastronòmiques del Porc Negre d’Eivissa i Formentera en las que se fusiona la tradición culinaria de las islas y el trabajo de los productores locales para mantener esta especie autóctona.

Manu Gon

Illes Balears |

Este pasado 1 de octubre han comenzado en el Restaurante Sa Nansa de Ibiza la segunda edición de las Jorrnades Gastronòmiques del Porc Negre d’Eivissa i Formentera y por ello ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera, el técnico y guía de la cooperativa ganadera Carn & Coop, Esidro Ramis.

En este sentido, Ramis ha destacado que hasta final de mes “hay una oportunidad única para degustar a precios asequibles platos tradicionales como si los hubieran hecho nuestros abuelos como sobrasada con arroz de matanzas, fideos con menudillos o bullit de porc negre y al mismo tiempo descubrir esta raza autóctona que estuvo al borde de la desaparición hace 20 años”.

Imagen algunos de los platos presentados hoy elaborados con Porc Negre | Redacción

De hecho, gracias a la labor de conservación impulsada por la Associació del Porc Negre d’Eivissa i Formentera, actualmente hay alrededor de 300 de estos cerdos “que no crece como el blanco porque les cuesta mucho más pero que tienen un sabor muy característico que permite añadirlo a la elaboración de recetas tradicionales como de innovación gastronómica”.

Por ello, Ramis ha insistido en que además de poner en valor el producto local, las jornadas buscan “promocionar la cultura y la gastronomía de Ibiza y Formentera más allá de las islas” y es que “se están realizando analíticas organolépticas en un laboratorio de Galicia para cumplir los requisitos del Ministerio de Agricultura y avanzar en la declaración del porc negre como raza reconocida en un proceso que refleja el compromiso por preservar el patrimonio culinario de las Pitiusas y reforzar su reconocimiento nacional e internacional”.

