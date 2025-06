Enrique Gomáriz: "El rooftop de INNSiDE By Meliá Ibiza Beach es ya 'el place to be' de Sant Antoni"

El hotel INNSiDE By Meliá Ibiza Beach ha dado oficialmente la bienvenida al verano con la inauguración de su nuevo rooftop, un espacio privilegiado con vistas a la bahía de Sant Antoni y junto a Playa Pinet y que, según explicó a Más de Uno Ibiza y Formentera su director, Enrique Gomáriz, "ya es el place to be en esta zona de Ibiza".

Y es que ubicado en Cala de Bou, justo en el límite entre Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, el antiguo Sol Pinet Playa con Meliá ha sabido reinventarse apostando “por un concepto más desenfadado, moderno y artístico y un enfoque lifestyle para convertirse en un destino imprescindible en la oferta turística de Ibiza durante la temporada” y por ello este jueves 12 de junio organizó una gran fiesta en la que hubo actuaciones en directo, arte urbano y propuestas gastronómicas de todo tipo y conseguir así que sea “un punto de encuentro tanto para el visitante como para el público local”.

La piscina del hotel es sencillamente espectacular | Redacción

En este sentido, uno de los muchos atractivos del evento fue la presentación de la nueva food truck "Yatta", pintada por el reconocido artista ibicenco Hosh, responsable también de otras intervenciones artísticas que, según explicó a Onda Cero, “han convertido al hotel en un espacio fresco, urbano y con identidad propia, sin caer en lo típico ni lo minimalista”.

El rooftop de INNSiDE By Meliá Ibiza Beach, bautizado como Rooftop Nine, ofrece no solo unas vistas inigualables del atardecer ibicenco, sino también una programación regular de música en vivo, sesiones de DJ y actuaciones como la de la cantante Sofía Ellar en la fiesta de inauguración y en este sentido, Cristina Alejo, jefa de calidad del establecimiento, subrayó que lo que se busca “es atraer a todo tipo de público, desde familias hasta jóvenes, y también a los residentes de la isla que buscan un plan diferente en su día libre”.

Sofía Ellar, la sorpresa musical de la noche

La gran sorpresa de la noche fue la actuación especial de Sofía Ellar, una de las cantautoras más auténticas y con más seguidores del actual panorama nacional, y quien sonriente y cercana confirmó en Onda Cero que en la actuación estarían sus temas más conocidos y confesó su conexión emocional con Ibiza ya que aquí fu donde hizo su primer concierto profesional “cuando me pagaron los vuelos y me dejaron quedarme en unos bungalows maravillosos, siendo el inicio de algo maravilloso, y por eso volver a esta isla es como volver a casa”

Sofía Ellar durante la actuación sorpresa de ayer en Rooftop Nine la azotea de INNSiDE By Meliá Ibiza Beach | Redacción

Incluso, antes de despedir la entrevista, Sofía nos regaló un spoiler en primicia, un fragmento de su próximo single aún inédito de su canción, “Cómo lo vivas”