Elvira Pineda: “El público merece un teatro bien hecho, con respeto y fidelidad a los clásicos”

La actriz, directora y productora teatral Elvira Pineda visitó los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera, donde conversó con Agustín sobre la inminente representación de Don Juan Tenorio, que se celebrará este sábado a las 19:00 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Pineda explicó que su versión del clásico de José Zorrilla mantiene toda la esencia original, pero adaptada a los tiempos actuales. “Estamos en el siglo XXI, y mi Tenorio es más activo, más ágil, pero sin perder ni un verso ni la fidelidad al texto original”, afirmó. La puesta en escena conserva el vestuario, las espadas y la escenografía de época, cuidando hasta el último detalle: “Cada traje vale mil euros y cada espada, trescientos; todo está medido y controlado”, señaló.

Durante la entrevista, la directora subrayó su compromiso con la calidad escénica y el respeto al espectador: “El público se merece lo mejor; salir de casa y pagar una entrada ya merece un respeto enorme”. La obra, con una duración de dos horas y media, cuenta con siete actos, siete cambios de escenografía y siete iluminaciones distintas, lo que garantiza un montaje visualmente impecable.

Elvira Pineda, que además interpreta el papel de Brígida, destacó el trabajo de su compañía, una asociación sin ánimo de lucro que lleva nueve obras en cartel, entre clásicos, comedias e infantiles. También resaltó la gran acogida del teatro clásico entre los jóvenes: “Los institutos llenan las funciones del Tenorio. Los chicos se enamoran de doña Inés y las chicas de don Juan. Eso demuestra que el amor y el teatro clásico siguen vivos”.

Por último, Pineda quiso agradecer la implicación de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza y de su responsable, Carmen Domínguez, “por su dedicación, profesionalidad y cariño hacia la cultura”.

La actriz invitó al público a no perderse la cita: “Será un Tenorio a nivel nacional, cuidado al detalle, con mucho cariño y respeto por el público”.