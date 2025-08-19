Elizabeth Louy: “En mi obra siempre intento ir al esencial y que sea como la vida misma”

La pintora neoyorkina pero residente en Ibiza desde hace más de dos décadas, Elizabeth Louy, ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de su exposición Trazo E-Motion que se inaugura este jueves 21 en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària, situada en la calle Sant Jaume de la localidad.

En este sentido la artista ha destacado que en la muestra, compuesta por 40 obras, en su mayoría completamente nuevas salvo un autorretrato anterior, busca transmitir emociones a través de la simplicidad del trazo “ya que intento siempre ir al esencial, como la vida misma”.

Cartel de la exposición | Redacción

Además, Louy ha comentado que la exposición “combina distintos soportes, desde lienzos tradicionales hasta cartas artesanales y terciopelos púrpura inspirados en la historia fenicia de Ibiza” y que ha incorporado “elementos de la entomología, incluyendo mariquitas y otros insectos inventados, como símbolo de la vida cotidiana y su fascinación por la naturaleza”. Y todo ello con el objetivo de “generar un diálogo con el espectador, invitándolo a sentir y reflexionar más allá de lo visual”.

Además, ha subrayado la importancia de acercar el arte al público de todas las edades, incluyendo a los niños, con quienes le interesa despertar la sensibilidad artística de manera espontánea y en es que según la pintora “permite expresar emoción y creatividad sin reglas estrictas, fomentando que cada persona viva una experiencia única ante sus obras”.

La exposición abrirá sus puertas de 17:30 a 20:30 horas y más de la mitad de las obras no estarán enmarcadas para mantener la cercanía con el público.