Elena Ribas Costa: “Talleres como el de Glossa y Cant Redoblat demuestran que las nuevas generaciones tienen interés por nuestra música tradicional”

Elena Ribas Costa, profesora del taller de iniciación a la Glossa y al Cant Redoblat ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar en que ha consistido esta actividad que por segunda edición se ha impartido en el pueblo de Jesús gracias a la Colla de l’Horta y a la Ayuntamiento de Santa Eulària.

Ribas Costa, de Can Pep Mariano, ha explicado que para ella “es un honor poder mantener estas tradiciones y el poder dar a conocer a los alumnos estas formas de canto típicas de las Pitiusas, que combinan el estilo melódico de la glossa con el sonido más profundo del Redoblat”.

El taller ha tenido un gran éxito de participación durante estos dos meses | Redacción

Además, este sábado, la Plaza de Jesús acogió la puesta de largo del curso, donde los participantes demostraron los conocimientos adquiridos durante los dos meses de formación y en este sentido, Ribas Costa ha señalado que el taller ha contado con una gran participación, “con alumnos de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, lo que evidencia que las nuevas generaciones mantienen vivo el interés por la música tradicional pitiusa”.

Por otro lado, la profesora ha subrayado también la relevancia cultural del proyecto, recordando que la transmisión de estas tradiciones se había visto interrumpida en los últimos años debido al envejecimiento de los maestros anteriores y en este caso, la intervención de cantadores y cantadoras mayores, tanto de Ibiza como de Formentera, permitió a los alumnos “vivir una experiencia auténtica y aprender directamente de los referentes más veteranos, reforzando el vínculo intergeneracional en la música local”.

Finalmente, Ribas Costa ha avanzado que su intención es ampliar la enseñanza de la Glossa y el Cant Redoblat en colegios e institutos, “con el objetivo de despertar el interés de los más jóvenes y garantizar la continuidad de estas tradiciones y estas expresiones únicas del patrimonio musical de Ibiza y Formentera”.