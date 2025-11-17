Elena López: “Prácticamente no hay nada que funcione en el transporte público de Ibiza”

El PSOE de Ibiza ha denunciado la situación que vive el transporte público de Ibiza y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera su portavoz en el Consell d’Eivissa, Elena López, se resume “en mal estado de las instalaciones y los vehículos, promesas incumplidas y un nuevo contrato para una nueva contrata que vuelve a posponerse”.

En este sentido, López ha recordado que el presidente del Consell, Vicent Marí, “ha anunciado en varias ocasiones la puesta en marcha del nuevo servicio, primero en 2022, luego en 2023 y más tarde en 2025, sin que ninguna fecha se haya cumplido ya que ahora se ha anunciado otro retraso, posponiendo la nueva contrata hasta principios de 2026”.

Además, ha denunciado que el problema no es solo de calendario, sino de gestión ya que “la adjudicación provisional se hizo en enero de 2025, pero no se formalizó de manera definitiva hasta el 20 de octubre en un retraso que ha provocado que ahora el Consell no disponga de tiempo para responder a los recursos presentados por las empresas licitadoras cuando era su responsabilidad priorizar este contrato”.

Imagen de archivo de un autobús en Ibiza | Redacción

Incluso, López ha insistido en que el área de Movilidad está “mal gestionada” y en que la situación actual es “insostenible”, poniendo como ejemplo “autobuses averiados, como el que inmovilizó la línea E-10 la semana pasada; paradas sin renovar pese a una promesa de inversión de seis millones de euros en 2022; y la ausencia de tótems informativos o elementos básicos para los usuarios, haciendo que nada funcione en este sentido en Ibiza”.

Y por todo ello, la portavoz socialista ha defendido que la prioridad debe ser un cambio real del modelo de movilidad, “con un transporte público eficiente que permita reducir la dependencia del vehículo privado, así como una red de carriles bici interconectada entre municipios”.