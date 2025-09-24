Eduardo Manero:“La desestacionalización es difícil por la conectividad aérea limitada y los negocios de capital extranjero que cierran al final de temporada”

Eduardo Manero, director del Hotel Royal Plaza, vocal de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y presidente de la asociación Análisis Turístico de Ibiza y Formentera, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para analizar la situación del sector ahora que está a punto de terminar la temporada turística, aprovechando que será uno de los participantes del Encuentro Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que Onda Cero y CaixaBank organizan en Santa Eulària el próximo martes 30 de septiembre

En este sentido, Manero calificó la temporada turística 2025 como “espectacular” y prácticamente equiparable a la de 2023 y es que según ha señalado “los números de visitantes y ocupación hotelera han sido muy positivos, con un 91% de ocupación en establecimientos como el Hotel Royal Plaza” y al mismo tiempo también ha asegurado “firmaría temporadas similares para los próximos cinco años”.

Por otro lado, el vocal de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza ha destacado “el papel fundamental” del personal en el sector hotelero y ha recordado que aunque en el Hotel Royal Plaza “abrir todo el año permite la fidelización de empleados y mantener un servicio de calidad durante todo el año, la escasez de trabajadores y la falta de profesionalización son los desafíos actuales para Ibiza”. Y en este mismo sentido, también ha lamentado que “que en muchos casos las empresas de la hostelería son formadores para los que vienen a trabajar”.

Finalmente, sobre la desestacionalización del turismo, Manero ha expresado que “es un objetivo complejo debido a factores como la conectividad aérea limitada y la naturaleza de los negocios de capital extranjero que cierran fuera de temporada” y por ello ha considerado “que abrir establecimientos sin clientes es inviable”, y que la estacionalidad “está estrechamente ligada al cierre del ocio nocturno y a la disminución de vuelos fuera del verano”.