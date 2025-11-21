Eduardo Escudero: "Voy a trabajar con la misma fuerza por las personas a las que hay que atender y por los profesionales del Área de Salud de Ibiza y Formentera"

Tras la dimisión del doctor Enrique Garcerán, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ya tiene nuevo gerente. Se trata de Eduardo Escudero, doctor especialista en medicina intensiva, con experiencia desde el año 1998 en la plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses de Ibiza y desde 2002 coordinador del área de Trasplantes.

Garcerán, ha asegurado en una rueda de prensa en Can Misses junto a la consellera balear de Salud, Manuela García, y al director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Javier Ureña, que su renuncia no se debe exclusivamente a las numerosas dimisiones que ha sufrido el servicio en los últimos meses, ni tampoco a una carta que firmaron 21 profesionales del centro hospitalario, sino también a que está cansado tras haber coordinado tres danas y la tensión que conlleva el cargo y por ello, también, ha aprovechado para dar las gracias a su familia por haberle soportado durante estos dos años y medio en el cargo.

De izquierda a derecha, Enrique Garcerán, Javier Ureña, la consellera Manuela García, y el nuevo gerente, Eduardo Escudero. | Redacción

En este sentido, tanto García como Ureña, han aprovechado para poner en valor el trabajo del ya exgerente desde accedió al cargo en julio de 2023, asegurando que junto a su equipo "han sido capaces de cambiar el rumbo de la sanidad de las Pitiusas, pasando de la huida de profesionales a la captación constante de nuevos especialistas, lo que nos ha permitido completar servicios asistenciales, lo que parecía casi imposible hace unos años, y al mismo tiempo poner en marcha proyectos básicos para los profesionales del sector y los usuarios como el Centro de Atención Intermedia Ca na Majora o la Coordinación de Vivienda Sanitaria".

Eduardo Escudero

El nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera tiene un curriculum intachable. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, completó la especialidad en medicina intensiva en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y en 1998 se incorporó a la plantilla de la UCI del Hospital Can Misses y, desde 2002, es el coordinador de Trasplantes. Además, tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica, por la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y la Escuela Nacional de Sanidad.

Un momento de la rueda de prensa donde Enrique Garcerán ha anunciado su renuncia | Redacción

Además, llega con las ideas muy claras, ya que durante la rueda de prensa de su presentación ha asegurado que su trabajo se basará fundamentalmente "primero en escuchar, segundo en analizar si es un problema o no y tercero en actuar con sentido común para tomar desde un punto de vista técnico" y al mismo tiempo se ha comprometido "a trabajar por las personas que tenemos que atender y al mismo tiempo y con la misma fuerza también a los profesionales, porque si les cuidamos cuidaremos mucho mejor a las personas que necesitan nuestra atención".

Y con respecto a su nombramiento, la consellera balear de Salud, Manuela García, ha confirmado que Escudero "cuenta con el apoyo del Govern para seguir transformando y modernizando la sanidad de Ibiza y Formentera y para seguir trabajando en alcanzar los índices más altos de excelencia en la prestación sanitaria manteniendo y desarrollando líneas estratégicas fijadas desde el inicio de la legislatura como la captación y la fidelización de profesionales para seguir completando servicios asistenciales, la reducción de los tiempos de espera, el reforzamiento de la atención primaria, el impulso por la cronicidad y la salud mental, y la consolidación del Servicio de Oncología".