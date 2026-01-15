Eduardo Escudero: “Bajaría la lista de espera optimizando quirófanos, reforzando la colaboración con la privada y premiando el trabajo por las tardes”

La sanidad pública y los desafíos que afronta el Área de Salud de Ibiza y Formentera han centrado la entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera al nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, quien ha accedido al cargo tras una amplia trayectoria en el Hospital Can Misses como médico intensivista y en el área de Trasplantes.

En este sentido Escudero ha explicado que su llegada a la gerencia supone un relevo continuista y no una ruptura con la etapa anterior, “teniendo en cuenta que ha cambiado el capitán del barco pero que el rumbo es el mismo”, subrayando que el área de salud “lleva años funcionando y con objetivos ya marcados”.

Entre los principales retos se ha marcado como prioridad absoluta la reducción de las listas de espera, especialmente las quirúrgicas y para ello ha detallado una estrategia basada en tres ejes, “optimizar al máximo el rendimiento de los quirófanos en horario de mañana, impulsar actividad quirúrgica extraordinaria en horario de tarde con incentivos económicos para los profesionales y reforzar la colaboración con la sanidad privada cuando sea necesario”.

Por otro lado, otro de los grandes retos para Escudero es la captación y fidelización de profesionales sanitarios, “un problema estructural agravado en Ibiza y Formentera por el alto coste de la vivienda y de la vida”, y para ello, ha recordado que se trabaja en proyectos de vivienda para sanitarios, “aunque no son soluciones a corto plazo”.

Por último, el nuevo gerente ha reconocido la complejidad de gestionar la sanidad en un territorio insular, aunque ha puesto en valor “el crecimiento de la cartera de servicios en los últimos años”, agradeciendo “el esfuerzo diario de los profesionales” y pidiendo “paciencia a la ciudadanía mientras se avanza en la mejora del sistema”.