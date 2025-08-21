Edu Sánchez Meroño: “Lo que no se conoce no se estima y por eso hay que lograr que los niños y jóvenes se interesen por nuestras tradiciones"

La Colla de l’Horta de Jesús continúa trabajando para mantener vivas las tradiciones de la isla de Ibiza y por ello este viernes 22 de agosto realizará un taller especial a partir de las 6 de la tarde en el Espai Cultural Es Molí d’en Simó incluido en el programa de fiestas de Sant Bartomeu de Sant Antoni.

En este sentido, la secretaria de la colla, Edu Sánchez Meroño, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que “durante la actividad, los niños podrán aprender y experimentar oficios tradicionales como el trabajo con esparto o pitra, saber más sobre hierbas aromáticas e, incluso, intentar tejer tela al modo tradicional para fomentar el conocimiento práctico de la herencia pitiusa”.

Y es que Sánchez Meroño ha asegurado que “es fundamental que los jóvenes y niños y niñas se interesen desde edad temprana por todo lo que tiene que ver con la cultura propia ya que lo que no se conoce no se estima” y en este sentido ha subrayado “que los niños responden con entusiasmo, completando varios talleres y sorprendiendo incluso a los monitores con su implicación”.

Por ello, también ha resaltado la dimensión social de estas actividades “que van más allá de la preservación de la indumentaria o los bailes porque también se fomenta la relación entre generaciones y entre jóvenes, consolidando amistades y vínculos comunitarios ayudando además a que la tradición no solo se conserve, sino que se viva y se transmita de manera natural, fortaleciendo la cultura popular pitiusa”.

Además de los talleres, la Colla de l’Horta de Jesús y otras agrupaciones de la isla promueven el ball pagès y las sonadas, logrando un creciente reconocimiento dentro y fuera de Ibiza aunque Sánchez Méroño también ha confirmado que el reto principal actualmente está en la música y la canción tradicional, “especialmente en preservar las sonadas, que no siempre están documentadas y requieren transmisión oral y práctica constante, lo que exige la participación activa de jóvenes y miembros de diversas collas”.