Dolores Fernández: “Tenemos que acabar con el hecho de que por haber nacido mujeres seamos ciudadanas de segunda categoría”

El programa especial que ha elaborado Más de Uno Ibiza y Formentera para conmemorar el Día internacional de la violencia contra las mujeres se ha dado a conocer el trabajo que lleva a cabo el Espai Dones de Formentera desde que se creó en 2007 de la mano de su presidenta Dolores Fernández.

Precisamente, Fernández recordó que se fundó por “un grupo de mujeres que decidió unirse para denunciar desigualdades y promover la igualdad real en la isla” y ha asegurado “que este 25N sigue siendo imprescindible porque todavía queda pendiente un reconocimiento total y una igualdad en derechos y oportunidades”.

El Espai Dones de Formentera trabaja estrechamente con el Consell insular pero al mismo tiempo “también ejerce presión para que no se reduzcan los recursos dedicados a víctimas y a la sensibilización social” gracias al compromiso que muestran sus 42 integrales actuales y las actividades abiertas a toda la ciudadanía que impulsan y que “sirven como red de apoyo, intermediación y formación”.

Por último, Fernández ha subrayado que, “aunque se han dado pasos, la educación y la concienciación siguen siendo esenciales, ya que el patriarcado está dentro de nosotros y nosotras, y sin formación es difícil darse cuenta de las diferencias y de cómo tenemos que seguir luchando para que las mujeres, solo por el hecho de haber nacido mujeres, seamos ciudadanas de segunda categoría”.