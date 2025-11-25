Dessiré Ruiz Mostazo: “La violencia machista no son casos puntuales sino una agresión hacia más de la mitad de la población”

Dessiré Ruiz Mostazo, cofundadora y vicepresidenta de Donas Progresistes de Ibiza y portavoz de la Comisión 8M, ha recordado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera elaborado con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres que “pese a los avances, la violencia machista continúa siendo una realidad que afecta a toda la sociedad”.

Concretamente ha llamado la atención sobre que “no son casos individuales y puntuales, sino una agresión hacia más de la mitad de la población” y al mismo tiempo ha explicado que cuando nació la asociación, hace dos décadas, “en esta isla no se hacía absolutamente nada en materia de formación y sensibilización, y que fueron ellas quienes empezaron a llevar talleres y actividades a centros educativos”.

Por otro lado, Ruiz Mostazo ha mostrado su preocupación “por el retroceso en parte de la juventud, especialmente aquella influida por discursos que consideran que las feministas nos hemos pasado de la raya” y ha puesto de manifiesto que en Ibiza “la violencia se agrava por problemas estructurales como la falta de vivienda y los entornos sociales pequeños que dificultan que muchas mujeres puedan salir de relaciones violentas y recuperarse con seguridad”.