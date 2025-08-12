Daniel de Busturia: “Los vecinos junto al vertedero de Ca Na Putxa sufrimos un problema serio de salud pública que necesita una solución urgente”.

El presidente de la plataforma Hay soluciones para el vertedero de Ibiza, Daniel de Busturia, ha denunciado en Más de Uno Ibiza y Formentera que los vecinos de la zona de Roca Llisa y los alrededores del vertedero insular de Ca Na Putxa llevan tiempo sufriendo una auténtica invasión de moscas que afecta a más de 3.000 viviendas, comercios e incluso instalaciones deportivas cercanas.

Concretamente este sentido, de Busturia, ha relatado en el programa que el origen del problema estaría en la acumulación de plásticos y otros residuos que no se retiran con la frecuencia necesaria, favoreciendo la aparición de larvas y la proliferación de insectos y que esto podría deberse a un incumplimiento de los plazos de recogida por parte de Ecoembes.

Daniel de Busturia, presidente de la plataforma Hay soluciones para el vertedero de Ibiza | Redacción

Un problema que es “insufrible” en las horas centrales del día y que además se suma a un problema crónico como son los olores que desprende el vertedero. “Es incomprensible que, teniendo más de 3.000 casas alrededor, no se cambien los filtros por unos de carbón activo que eviten estas emisiones”, ha explicado De Busturia mientras ha recordado que esta situación lleva denunciándose desde 2021.

Por ello, de Busturia ha asegurado que han reclamado al Consell d’Eivissa y al Ayuntamiento de Santa Eulària medidas urgentes como la retirada inmediata de los residuos al llegar al vertedero, la fumigación periódica de la zona y la sustitución de los actuales filtros de brezo por otros más efectivos ya que según el presidente de la plataforma “hay precedentes jurídicos que demuestran que estos olores pueden constituir un delito medioambiental”.

Imagenes de las moscas que sufren los vecinos | Redacción

Y por ello no ha descartado acudir a los tribunales si no se actúa ya que según han denunciado en Onda Cero llevan además seis meses solicitando los datos oficiales de emisiones de gases y calidad del aire, sin obtener respuesta, afectando el problema a viviendas, negocios, zonas de ocio y al único campo de golf de la isla. “Sí queremos que Ibiza sea también deporte, naturaleza y calidad de vida y no solo música y ocio nocturno, con esto es imposible porque estamos ante un problema serio de salud pública”.