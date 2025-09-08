Dani Becerra: “Más allá de la exigencia física la fortaleza mental es decisiva para superar cualquier maratón”

Dani Becerra, corredor y fundador del Club Atletismo Ibiza, ha compartido en Más de Uno Ibiza y Formentera su visión sobre la práctica del deporte después de haber conseguido terminar algunos de los grandes maratones del mundo asegurando que su filosofía se basa “en no buscar excusas y en mantener una rutina que fortalezca tanto el cuerpo como la mente”.

Concretamente, Becerra ha relatado su evolución desde sus inicios en el fútbol hasta dedicarse al atletismo de fondo, disciplina en la que ha desarrollado un bagaje de más de 25 años y ha participado en numerosos maratones nacionales e internacionales asegurando que “la experiencia y la observación han sido clave en el entrenamiento ya que me considero un autodidacta que nunca he contado con un entrenador profesional”.

Además, ha repasado sus retos recientes, entre ellos completar los seis maratones más importantes del mundo, considerados como los Majors, en apenas un año, incluyendo Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokio y Boston y en este sentido ha destacado “que más allá de la exigencia física, la fortaleza mental resulta decisiva para superar las crisis que surgen durante la carrera, y que la preparación mínima debe ser de tres o cuatro meses para afrontar un maratón con garantías”.

Becerra también ha subrayado el valor del turismo deportivo, al combinar la práctica del running con la posibilidad de conocer ciudades y culturas distintas y ha reiterado su preferencia por maratones y medias maratones sobre pruebas extremas como Ironman o carreras desérticas, concluyendo que disfruta del deporte de forma consciente, equilibrando esfuerzo, placer y aprendizaje “ya que cuando llegas con la medalla y has recorrido la ciudad corriendo, te da un subidón que supera cualquier cosa”.