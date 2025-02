Damià Verdera: "Somos optimistas con el futuro del Club Náutico de Ibiza pero tampoco podemos crear falsas esperanzas"

El recién elegido presidente del Club Náutico de Ibiza, Damià Verdera, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera, para analizar su toma de posesión y los retos que tiene por delante esta institución que el próximo 27 de febrero cumplirá cien años de vida.

En este sentido, Verdera ha confirmado que habrá una gran fiesta en el Teatro Pereyra "gracias a la generosidad" de uno de los nuevos miembros de la junta directiva, Pedro Matutes, y que ahora buena parte de sus esfuerzos se centra en buscar una nueva sede para el club "que esté próxima al mar" y en seguir manteniendo sus programas sociales como Un Mar de Posibilidades o Joves per la mar y también la parte de la marina deportiva "que tantos buenos resultados ha dado y con la que tantos y tantas personas se han acercado a la navegación".

Precisamente, sobre la sede no ha querido dar demasiados detalles pero sí "que están trabajando desde el minuto cero aunque no está siendo una tarea fácil" y aunque ha asegurado que son optimistas "de corazón y de ánimo", Verdera también ha asegurado "que no hay que crear falsas esperanzas porque el panorama actual y venidero no van a ser fáciles". Y por ello, ha concluido que "hay que seguir trabajando con pies, cabeza y cautela".