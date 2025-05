La cuarta edición del Torneo Golf Contra el Cáncer recauda 12.000 euros a beneficio de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer

El cuarto Torneo Golf Contra el Cáncer consiguió recaudar el primer fin de semana de mayo un total de 12.000 euros a beneficio de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) en una jornada en la que se proclamaron vencedores Consuelo Antúnez y Philip McHugh y en la que participaron un total de 72 jugadores en las instalaciones del Club Golf Ibiza.

Los ganadores de las categorías principales fueron Consuelo Antúnez y Philip McHugh, quienes recibieron los galardones de manos de la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer; del concejal de deportes del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, Xicu Ribas; del gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, José Enrique Garcerán; así como de Borja Martínez, director de Ventas y Marketing de Mondrian and Hyde Ibiza, y del jugador de golf Robert Laurencee, pro de Golf Ibiza.

El torneo de golf se celebró en el Club Golf Ibiza | Redacción

Los segundos puestos fueron para San Feasey y Fernando Durán. El premio Scratch fue a parar a manos de Richard Roy y Berta Tur se hizo con el de Mejor Junior. El drive más largo en la categoría masculina fue para David Cardona, el femenino recayó en Amanda Engemann, mientras que Raúl Arre recibió el galardón al golpe más cercano a bandera en la sección masculina y Mercedes Bonet lo hizo en la femenina.

Los ganadores de la rifa se sabrán el sábado 6 de mayo

Una vez finalizada la entrega de trofeos, tuvo lugar una gran rifa benéfica con destacados premios cedidos por hoteles, joyerías, restaurantes, clínicas y tiendas de ropa de las Pitiusas y será el martes 6 de mayo cuando se conozcan en la página web y en las redes sociales de IFCC.

El dinero recaudado con la venta de boletos —a cinco euros cada uno— más el donativo realizado por Golf Ibiza a través las inscripciones del torneo irá destinado para que esta ONG pitiusa pueda "continuar con este importante trabajo, brindando apoyo a los afectados por cáncer en Ibiza y Formentera y ofreciendo educación para prevenir esta enfermedad".

Este encuentro contó con el patrocinio de instituciones como el Consell d'Eivissa, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, así como con el apoyo de multitud de empresas de la isla, mientras que la banda Reflection fue la encargada de poner la nota musical a esta cita solidaria y el grupo hotelero Mondrian & Hyde de la parte gastronómica.

Además, se sumaron numerosas empresas locales como patrocinadores de los premios del torneo como Hotel Royal Plaza, Mondrian Hotel, Hyde Hotel, Grupo Mambo, CBbC Group, Clínica Dr. Rull, Clínica Dental Dra. Esther de Bustamante, Moss Clinic, Monkey Ibiza, Hotel Atzaró, Restaurante Amante, IMI, Apartamentos Cala Llonga, Dipesa, Eiviluxury, From Ibiza With Love, Hotel Garbi Ibiza & Spa, Hotel Stic Urban Hotel & Spa, Ibizkus, Ópticas Dr. Marí, Restaurante Social Point, The Wild Asparagus, Restaurante S.O.S, Restaurante Regina, Restaurante Nami Sushi&Grill, Restaurante Es Jardins de Fruitera, Vino & CO, MotoLuis Rent a Car, Mayurka, BeDrinks, Eivireclam, Bodegas Can Rich, Asesoría Unidad, Lumon, Hotel Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa, Trasmapi, Joyería Viñets, la banda Reflection y el concesionario Toyota – Guasch y Cardona

Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer trabaja desde hace 24 años en la ayuda a pacientes y familiares de las Pitiusas durante sus tratamientos contra el cáncer, así como en la entrega de material sanitario, folletos o financiación de traslados y tratamientos fuera de las islas.

Este año la asociación ha sufragado un nuevo coche para la Unidad de Cuidados Paliativos, así como veinte nuevos sillones y nuevas mesas para la sala de espera del hospital de día oncológico, e impulsará entre la sociedad de las islas una nueva campaña para fortalecer la promoción de la detección del cáncer de colon con el objetivo de mejorar la tasa de participación que, en 2024, fue solo del 28%.

Ibiza y Formentera contra el cáncer | Redacción

En los últimos años, esta asociación ha donado 26 sillones reclinables para pacientes de Oncología del Hospital Can Misses, además de televisores y auriculares para la sala de quimioterapia de este centro de referencia en Ibiza y Formentera.

IFCC también ha financiado, gracias a las donaciones de sus numerosos socios y a los eventos benéficos que organiza, las sillas específicas para las áreas de oncología y radioterapia, cuyo número incrementará este 2025, la decoración tanto de la consulta de enfermería oncológica, como de la consulta de la Unidad de Cuidados Paliativos, la adquisición de un endoscopio para el Hospital de Formentera, la puesta en marcha de un proyecto de cribado del cáncer de colon y de linfedema en las Pitiusas, además de varios vehículos para la Unidad de Paliativos.