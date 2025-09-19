Cristina Sánchez Cardoso: “En El Final del camino Pedro María Asensio invita reflexionar sobre el presente y el futuro de Ibiza con un lenguaje plástico lleno de metáforas y contrastes”

El Espai Broner, situado en la sede de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balears en la zona de Dalt Vila de Ibiza acoge este viernes 19 de septiembre la inauguración de la exposición El final del camino, de Pedro María Asensio.

Se trata, según ha explicado su comisaria en Más de Uno Ibiza y Formentera, Cristina Sánchez Cardoso, “ en la que se invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de Ibiza a través de un lenguaje plástico cargado de metáforas y contrastes” y es que en ella “aborda la fractura social de la isla, representando una Ibiza dividida entre la parte más acomodada, reflejada en grandes cuadros llenos de color y movimiento, y la Ibiza de los desposeídos, visualizada mediante una instalación que flota como una nube de tormenta sobre la ciudad blanca, simbolizando los efectos imprevisibles de la crisis habitacional”.

Pedro María Asensio, artista | Redacción

En este sentido, Sánchez Cardoso ha asegurado que El final del camino es la tercera entrega de Asensio en el Colegio de Arquitectos de Balears, tras exposiciones que exploraron ciudades que pudieron ser y coexistencias en tiempos de crisis económica.

Por último también ha destacado la vinculación de Asensio con Ibiza, donde lleva 50 años residiendo, y “su sensibilidad hacia los problemas sociales, utilizando el arte para acercar estas cuestiones al público y fomentar la reflexión” y por ello ha confirmado que la muestra “incluye un recorrido educativo para escolares, en el que el propio artista se muestra encantado de acompañar a los alumnos para explicar sus obras y la celebración de una mesa redonda con representantes de la sociedad y la prensa, que servirá para presentar el catálogo y debatir sobre la relevancia social de la muestra dentro de la Semana de Arquitectura de Ibiza”.