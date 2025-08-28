Cristina Ribas: “El West End es el gran problema de Sant Antoni y hay que abortarlo desde la raíz”

La concejal socialista de Sant Antoni, Cristina Ribas, ha explicado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera la propuesta del PSOE para cambiar el nombre de la zona conocida como West End, en pleno casco antiguo del municipio.

En este sentido, Ribas ha recordado que este término nunca ha tenido carácter oficial, pero que su carga negativa “ha convertido a esas cuatro calles en el epicentro de lo malo que tenemos en Sant Antoni y que por ello es necesario abrir un proceso participativo con vecinos, asociaciones y comerciantes para consensuar una denominación con la que todos podamos sentirnos identificados”.

Sin embargo, la concejala socialista subrayó que este cambio debe enmarcarse en el debate más amplio sobre el modelo turístico del municipio “ya que nadie quiere una zona salvaje, sino un casco antiguo del que sentirse orgullosos, y porque con ese nombre de West End que fue importado en los años 80 por turoperadores británicos y turistas en un contexto de ocio descontrolado no se corresponde a lo que Sant Antoni necesita proyectar hoy”.

Imagen de archivo del West End | Redacción

Por otro lado, Ribas también se ha referido al nuevo avance del Plan General de Ordenación Urbana presentado por el equipo de gobierno y que se aprobará en pleno municipal y en este caso la edil lamentó que el documento se haya entregado a la oposición con apenas unos días de antelación y criticó que carezca de informe medioambiental “ya que, entre otras cosas, se habla de ampliar viviendas en zonas urbanizables y rústicas, pero no se explica de dónde van a salir los servicios básicos, como el agua, cuando ya hoy sufrimos cortes en el municipio”.

Por último Ribas también ha hablado del incremento de muertes por precipitados y en este sentido Ribas ha denunciado que el problema no puede seguir tratándose como “casos puntuales” y por ello ha exigido medidas contundentes y cambios radicales en las políticas municipales contra la permisividad que, a su juicio, define un municipio “donde parece que todo vale”.