Cristina Miguel: “En el Proyecto 2835 no cogemos solo al niño y la niña que mete más canastas sino que miramos muchas más cosas"

La responsable de cantera del CB Sant Antoni ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera en que consiste este nuevo proyecto innovador que busca formar a jóvenes en el mundo del baloncesto combinando la formación deportiva, académica y personal

Manu Gon

Illes Balears |

El Club Bàsquet Sant Antoni ha puesto en marcha el Proyecto 2835, una iniciativa destinada a los jóvenes talentos de las categorías de pre mini a cadete y que, según ha explicado en Onda Cero, la responsable de cantera del club portmanyí, Cristina Miguel, “tiene como objetivo es prepararlos para un posible salto al profesionalismo entre 2028 y 2035 buscando aportarles además un desarrollo integral basado en la faceta deportiva, académica y personal”.

Actualmente, el grupo está compuesto por 16 jugadores, de los cuales tres son niñas y en este sentido, Cristina Miguel ha subrayado que “no cogemos al niño que mete más canasta sino que se miran muchas cosas, evaluando capacidades físicas, técnicas, tácticas y aspectos intangibles del baloncesto ya que la intención es que los jóvenes talentos crezcan como deportistas y como personas, consolidando una cantera fuerte y comprometida con el futuro del baloncesto en Ibiza”.

Los jóvenes recibirán una formación integral en el Proyecto 2835 | Redacción

Además, el proyecto incluye apoyo físico, psicológico y nutricional, así como tutorías periódicas con los padres para supervisar la evolución académica y deportiva de los jugadores y es que Cristina ha confirmado que “esta metodología busca cuidar también el equilibrio entre la formación deportiva y el tiempo de ocio, asegurando que los niños puedan descansar y disfrutar de su infancia mientras desarrollan su talento”.

Por otro lado, la coordinadora de cantera del CB Sant Antoni ha destacado la importancia de crear una base sólida para el baloncesto femenino en la isla, aunque reconoció los retos derivados de la saturación de actividades extracurriculares y la falta de una liga femenina más competitiva.  

