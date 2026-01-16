Cristina Ferrer reivindica el arte realista como reflejo del alma y la memoria de Ibiza y Formentera

La artista ibicenca Cristina Ferrer, una de las voces más singulares de la pintura contemporánea de las Pitiusas, ha defendido el valor del arte realista, la identidad y la emoción humana frente a las nuevas corrientes digitales y la inteligencia artificial durante una extensa entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Con más de una década dedicada a la pintura al óleo, Ferrer explicó que su obra nace de la fotografía como punto de partida, muchas veces tomada por ella misma o con la colaboración de su hija, para después transformarla en cuadros que buscan “llegar al alma del espectador”. Su trabajo está profundamente ligado a la luz, el paisaje y las tradiciones de Ibiza y Formentera, territorios que considera su principal fuente de inspiración.

Durante la conversación, la artista dejó clara su posición frente a la inteligencia artificial aplicada al arte: “No me gusta, no estoy de acuerdo; me toca demasiado la sensibilidad”, afirmó, subrayando la diferencia entre la creación humana y la producción digital. Para Ferrer, el arte debe conservar emociones, imperfecciones y verdad, algo que, a su juicio, la tecnología no puede sustituir.

Ferrer también habló de su estilo realista con toques impresionistas, una elección consciente que forma parte de su identidad artística: “Estoy cómoda en este estilo; si me voy al abstracto, no voy a ser yo”, señaló. En ese sentido, destacó la importancia de que un artista tenga una firma reconocible, capaz de ser identificada sin necesidad de ver el nombre en el lienzo.

La pintora recordó una infancia marcada por el mar, la familia y la vida en barca entre Ibiza y Formentera, experiencias que hoy siguen presentes en su obra. Asimismo, reconoció la influencia temprana de profesores que animaron a sus padres a apoyar su talento artístico y confesó que continúa formándose de manera constante, convencida de que “un pintor aprende toda su vida”.

En el plano personal, Ferrer se definió como una artista exigente y perfeccionista, tanto en su trabajo como en la preparación de exposiciones, donde asegura que no puede permitirse bajar el nivel porque “la gente ya espera unos resultados”. Actualmente, prepara una exposición individual para el mes de marzo y una muestra conjunta prevista para septiembre fuera de la isla.

La entrevista también dejó espacio para reflexiones más íntimas, como su deseo de que su obra alcance un mayor reconocimiento a nivel nacional, su rechazo a la frialdad y la falta de sinceridad en las relaciones humanas y su admiración absoluta por Joaquín Sorolla, a quien definió como “el rey de la luz” y el artista con el que le habría gustado compartir una conversación.

Con una trayectoria consolidada y una mirada profundamente arraigada en el territorio, Cristina Ferrer reafirma su compromiso con un arte honesto, emocional y humano, fiel a su manera de entender la pintura y la vida.