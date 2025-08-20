Cristina Costa: “En Formentera ya estamos desbordados con tantos menores migrantes no acompañados”

La consellera de Educación y Bienestar Social del Consell de Formentera, Cristina Costa, ha reconocido en Más de Uno Ibiza y Formentera que la isla está completamente desbordada “en espacios, servicios y personal” ante la llegada masiva de menores migrantes no acompañados durante los últimos días.

Según el mismo Consell actualmente hay 136 menores migrantes tutelados en la isla y en la última semana han llegado 20, lo que está complicando el funcionamiento del centro de emergencia de Formentera, con capacidad para 20 personas, ya que además, Costa ha explicado que se siguen retrasando las gestiones para trasladar a algunos a Mallorca por los trámites de identificación de edad y a que se cuenta con personal limitado, “con apenas 2 o 3 técnicos y un trabajador dedicado exclusivamente a menores y migración”.

Pateras varadas en Formentera | Redacción

Además, según la consellera, la situación se agrava por la falta de apoyo del Gobierno central, que hasta ahora no ha visitado Formentera para evaluar los recursos ni ha habilitado instalaciones estatales “mientras la isla improvisa recursos, usando residencias y cocinas locales para atender a los menores y núcleos familiares en condiciones de emergencia”.

Por último, a pesar de las dificultades, la consellera ha valorado la colaboración de la sociedad civil, con voluntarios de Cruz Roja y vecinos ofreciendo apoyo aunque también ha insistido en que las limitaciones legales y logísticas hacen que la situación siga siendo crítica por lo que pidió prudencia a quienes planean viajar por mar hacia España, recordando el riesgo que representa para los migrantes.