Formentera al día

La crisis migratoria desborda la isla mientras siguen las inversiones, las exposiciones, las ferias, los conciertos y el fútbol

El Formentera al día del 20 de agosto ha analizado la llegada de las últimas pateras y su afectación a los servicios sociales y policiales de la isla; la petición para paralizar temporalmente la ampliación de la Reserva Marina de Es Freus para garantizar consenso social; las inversiones para la rehabilitación de la PM-820 y la modernización de la red de pluviales; la agenda y la victoria de la SD Formentera en el Trofeu Trasmapi

Manu Gon

Illes Baleares |

El Formentera al día de este 20 de agosto ha repasado como está viviendo la isla la llegada constante de inmigrantes en patera, incluyendo otros 20 nuevos menores no acompañados en la última semana o la petición del Consell Insular y la Conselleria balear para la paralización temporal de la ampliación de la Reserva Marina de Es Freus con el objetivo de que se tenga el mayor consenso social posible.

Mientras, en infraestructuras se ha hecho referencia a la rehabilitación de la carretera PM-820 y la planificación del futuro transporte público sostenible así como la ampliación del servicio de educación ambiental con nuevos educadores hasta 2027, y en el ámbito cultural y de ocio, la isla mantiene su oferta estival con eventos como Sa Fireta que continúa en varios pueblos o la Festa Alegría que se celebra el 23 de agosto en Es Pujols a beneficio de Sa Nostra Falla de la localidad.

El Consell reformará la carretera PM820
El Consell reformará la carretera PM820 | Redacción

Por otro lado se han repasado las exposiciones ‘Historias de migraciones’ del Fons Pitius de Cooperación y Freedonia que siguen abiertas al público o los . conciertos del ciclo Música a les places que regresan a distintas plazas, fomentando la participación vecinal y turística.

Finalmente, en deporte, la SD Formentera se impuso 1-0 a la SD Ibiza en el Trofeu Trasmapi, consolidando según su entrenador Maikel Romero "el ánimo de los aficionados locales y el bueno ambiente entre la plantilla que tiene que luchar sí o sí por el ascenso a Segunda RFEF".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer