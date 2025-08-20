La crisis migratoria desborda la isla mientras siguen las inversiones, las exposiciones, las ferias, los conciertos y el fútbol

El Formentera al día de este 20 de agosto ha repasado como está viviendo la isla la llegada constante de inmigrantes en patera, incluyendo otros 20 nuevos menores no acompañados en la última semana o la petición del Consell Insular y la Conselleria balear para la paralización temporal de la ampliación de la Reserva Marina de Es Freus con el objetivo de que se tenga el mayor consenso social posible.

Mientras, en infraestructuras se ha hecho referencia a la rehabilitación de la carretera PM-820 y la planificación del futuro transporte público sostenible así como la ampliación del servicio de educación ambiental con nuevos educadores hasta 2027, y en el ámbito cultural y de ocio, la isla mantiene su oferta estival con eventos como Sa Fireta que continúa en varios pueblos o la Festa Alegría que se celebra el 23 de agosto en Es Pujols a beneficio de Sa Nostra Falla de la localidad.

El Consell reformará la carretera PM820 | Redacción

Por otro lado se han repasado las exposiciones ‘Historias de migraciones’ del Fons Pitius de Cooperación y Freedonia que siguen abiertas al público o los . conciertos del ciclo Música a les places que regresan a distintas plazas, fomentando la participación vecinal y turística.

Finalmente, en deporte, la SD Formentera se impuso 1-0 a la SD Ibiza en el Trofeu Trasmapi, consolidando según su entrenador Maikel Romero "el ánimo de los aficionados locales y el bueno ambiente entre la plantilla que tiene que luchar sí o sí por el ascenso a Segunda RFEF".