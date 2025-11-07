Entrevista

“La creatividad es la forma más honesta de habitar el mundo”, afirma el clown ibicenco Monma Mingot

El artista y creador catalán afincado en Ibiza comparte su trayectoria vital y artística en una entrevista en el programa “Hablando al aire”

Agustín Prades

Illes Balears |

El actor, clown y narrador Monma Mingot, fundador de la compañía Clownidoscopio Theatre, ha compartido en el programa radiofónico “Hablando al aire” su visión sobre la creatividad, la vida en Ibiza y el valor del arte como herramienta de transformación personal y social.

Nacido en Tornabous (Lleida) en 1987, Monma relató cómo su infancia entre campos de manzanos, su pasión por el teatro gestual y su fascinación por los Playmobil marcaron su camino artístico. “Aquellos juegos fueron mi primer laboratorio de historias. Era mi refugio, un mundo donde todo era posible”, recordó.

El intérprete, que desde 2009 reside en Ibiza, explicó cómo la isla se ha convertido en su gran fuente de inspiración: “Ibiza no es solo sol y fiesta. Es un escenario mágico donde la imaginación tiene espacio para florecer”. Desde la creación de su compañía junto a David Novell, ha representado más de un millar de funciones en España, Italia, Cuba o Taiwán, y ha impulsado además la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de las Pitiusas (APAEF), de la que es presidente.

Durante la entrevista con Agustín, conductor del programa, Monma habló también de su faceta pedagógica y de su proyecto Story Island, un juego de cartas diseñado para estimular la creatividad infantil. “Quiero que los niños inventen sus propias historias, no que solo las escuchen. Todos llevamos dentro ese dios creativo que el entusiasmo despierta”, subrayó.

Mingot, que confiesa haber hallado su equilibrio entre la paternidad y la docencia artística, prepara nuevos talleres de clown para adultos en clauntusiasmo.com y continúa publicando mensualmente relatos en su web monma.art.

Después de años viajando por el mundo, descubrí que la verdadera aventura está en seguir creando, aquí y ahora”, concluyó el artista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer