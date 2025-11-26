Consuelo Antúnez: “En los premios de PIMEEF se reconoce a los que hacen que la isla mantenga su tradición empresarial”

La vicepresidenta de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF), Consuelo Antúnez, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la gala de los Premios de este año que se celebran este jueves 27 de noviembre a las 19.00 horas en el Centro Cultural de Jesús “para reconocer a las empresas de Ibiza y Formentera, tanto pequeñas como autónomos, que hacen posible que la isla mantenga su tradición empresarial”.

Imagen de los galardonados el año pasado | Redacción

Entre los galardonados de este año destacan empresas de todos los sectores y tamaños y así en la categoría de Empresa más destacada se premiará como pequeña empresa a Centro Infantil Colores de Puig d’en Valls; en la de Negocio emblemático a la Cafetería La Estrella de Ibiza y en la de Mediana empresa a Talleres Cruz de Sant Jordi. Además el premio de Autónoma del año es para Francisca Planells del Supermercat Can Curuné de Sant Joan de Labritja; el premio al relevo generacional para Transportes Casanova de Ibiza; el de empresa de Formentera para Proauto Rent a Car en La Savina y el premio al joven empresario para Daniel Lloyd Galiana de Helados y Turrones Los Valencianos de Ibiza. Por último, el Premio comercio emblemático es para Tejidos Escandell de Ibiza, el de Premio a la empresa revelación para Ibicencamente de Ibiza; el premio a la trayectoria empresarial para Frutos Secos Ibiza de Sant Rafel y el de Mención especial por sus 100 años para Náutica Ereso de Ibiza.

Y en este sentido, Consuelo Antúnez ha recordado el momento especialmente delicado que vive el pequeño comercio tras la DANA del pasado 30 de septiembre, señalando que «varios premiados han estado afectados y es importante reconocer su esfuerzo para mantener vivo el tejido empresarial».