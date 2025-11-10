La cirugía robótica consolida a Grupo Policlínica como referente sanitario en Baleares

En apenas dos años, el Grupo Policlínica ha transformado la práctica quirúrgica en Ibiza gracias al sistema robótico Da Vinci que ha permitido más de 500 operaciones realizadas desde su puesta en marcha en 2023 y además situar a la isla en el mapa nacional de la innovación médica.

Tal y como ha recordado el doctor Leopoldo Salvatierra, cirujano general del Grupo Policlínica, "la primera cirugía robótica se llevó a cabo en mayo de 2023 en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, tras meses de preparación técnica y formación de los equipos, y el objetivo siempre fue ofrecer una cirugía más precisa y con menos complicaciones, y a día de hoy realizamos procedimientos más seguros, con menos días de estancia y una recuperación más rápida”.

Un momento de una operación con el robot Da Vinci | Redacción

En este sentido, el jefe clínico de la Unidad de Urología, Alessio Zordani, ha asegurado que "aunque se asocia principalmente al cáncer de próstata, las primeras intervenciones se centraron en Cirugía General y en Urología, áreas donde la evidencia científica ya demostraba las ventajas del sistema, como en vejiga y riñón, y por ello, ahora ya es habitual el uso del robot para la cirugía del prolapso de órganos pélvicos".

Cirugía General, la unidad con más intervenciones

La Unidad de Cirugía General es hoy la que más procedimientos robóticos realiza, con más de 300 operaciones, y su equipo se ha especializado en cirugías de la pared abdominal, cirugía bariátrica y cirugía colorrectal, consolidando una pericia que lo sitúa al nivel de otros hospitales privados de referencia en España lo que demuestra que "el robot dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta cotidiana”.

Además, otras especialidades, como la Ginecología, también han incorporado el sistema en procedimientos oncológicos y de suelo pélvico, reforzando su versatilidad.

Un hito regional: primera lobectomía torácica robótica

El gran salto de 2025 llegó con la primera lobectomía torácica robótica de Baleares, realizada por el equipo liderado por el doctor Albert Jáuregui, referente nacional en cirugía torácica mínimamente invasiva, y en este caso la intervención, destinada a extirpar un lóbulo pulmonar afectado por una patología oncológica, marcó un punto de inflexión "ya que la cirugía torácica es de las más complejas por la precisión que exige y poder realizarla con asistencia robótica en Ibiza demuestra la madurez alcanzada por el hospital en muy poco tiempo".

Un hito que ha consolidado al Grupo Policlínica como centro de vanguardia en cirugía robótica dentro del ámbito balear y uno de los pioneros en el entorno de la medicina privada española.

Ventajas para el paciente y proyección futura

Las ventajas del sistema Da Vinci están ampliamente documentadas y van desde incisiones más pequeñas a menor sangrado, pasando por menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida y en el caso de Ibiza, donde muchos pacientes buscan reincorporarse pronto a su actividad laboral o turística, "este diferencial es especialmente relevante".

La implantación del robot también ha supuesto una mejora asistencial para los residentes de la isla, que ya no necesitan desplazarse a Palma o Barcelona para acceder a técnicas quirúrgicas avanzadas suponiendo, según el propio grupo, "una revolución silenciosa que ha cambiado la forma de operar y la experiencia del paciente".

Lo que viene: cirugía robótica cardíaca

El siguiente paso ya está definido según adelanta el doctor Francisco Vilás, CEO del Grupo Policlínica y jefe del Servicio de Cirugía General. "Estamos preparando la implantación de la cirugía robótica cardíaca y es que el límite no lo marca la tecnología, sino la preparación de los equipos y la evidencia científica disponible".

No en vano en solo dos años, los quirófanos del Grupo Policlínica han pasado de la expectativa a la consolidación demostrando que con esta apuesta por la cirugía robótica en Ibiza "la innovación médica puede prosperar lejos de los grandes hospitales universitarios, cuando hay visión estratégica y compromiso clínico y es que no se trata de tener un robot para la foto sino de cambiar la manera de operar y ofrecer al paciente la mejor opción posible, aquí, sin necesidad de salir de la isla, en un hecho que de verdad marca la diferencia".