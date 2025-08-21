Christian Len: “El germen del chill out lo puso José Padilla al poner música a las puestas de sol ibicencas”

Sant Antoni de Portmany rinde homenaje este 21 de agosto desde las 19:00 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni, al conocido DJ y productor José Padilla, en un evento que ha organizado Ibiza Echoes y la Asociación de Djs y Productores de Ibiza y Formentera (DIPEF).

En este sentido, su presidente Christian Len, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que esta fiesta organizada en el marco de las Festes de Sant Bartomeu busca poner en valor “a un pinero de la música chill out y referente mundial de la cultura del atardecer en Ibiza”.

Imagen de archivo del tristemente fallecido José Padilla | Redacción

No en vano, para Len, “el originador de ponerle banda sonora a algo tan potente y tan ibicenco como la puesta de sol fue José Padilla, creando no solo un ritual sonoro universal, sino también impulsando un género musical propio que fue el germen del chill out y que revolucionó la industria con los míticos recopilatorios de Café del Mar”.

El homenaje incluye sesiones elaboradas con vinilos de la colección personal de Padilla, en colaboración con el Ibiza Vinyl Club, además de un mercado de vinilos para reivindicar el valor tangible de la música en formato físico ya que según ha asegurado el presidente de DIPEF, “la música es memoria para todos y por ello hay que mantenerla viva como legado cultural y sensorial”.

Incluso, la cita tiene un marcado carácter solidario ya que lo recaudado se destinarán a la Earth Percent Ibiza, creada por Brian Eno, para que los reparta entre organizaciones que tienen proyectos de sostenibilidad y preservación del patrimonio musical.