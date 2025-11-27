Especial Eivissa ciutat de l’esport

Catiana Fuster: “En Ibiza estamos abriendo instalaciones deportivas nuevas pero también cuidando las existentes para que crezcan juntas”

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza ha sido una de las invitadas al programa especial Eivissa ciutat de l’esport que ha emitido Más de Uno Ibiza y Formentera desde el Patronato Municipal de Deportes

Manu Gon

Illes Balears |

El Patronato de Deportes de Ibiza ha acogido este jueves 27 de noviembre un programa especial de Más de Uno Ibiza y Formentera centrado en el mundo del deporte de la ciudad y en él se ha puesto de relieve la histórica inversión municipal en infraestructuras deportivas.

No en vano, la concejala de Deportes, Catiana Fuster, ha repasado los cuatro grandes proyectos que remodelarán la oferta pública y darán respuesta a una demanda creciente por parte de clubes, familias y deportistas de todas las edades asegurando que “se abren instalaciones nuevas pero también cuidando las que ya existen para que convivan y crezcan juntas”.

De todas ellas, ha destacado especialmente la inminente puesta en marcha del campo de Es Putxet “que con casi 4 millones de euros de inversión permitirá el regreso del rugby al municipio, dar servicio a los clubes de fútbol y tener capacidad para cerca de 1.000 espectadores”.

Cartel del programa especial
Cartel del programa especial | Redacción

Fuster también ha hablado de la importancia del nuevo polideportivo de Ses Figueretes, “una instalación clave para descongestionar horarios y ofrecer más espacio al deporte base, especialmente a equipos femeninos que actualmente entrenan a horas muy tardías” o de las nuevas pistas de tenis de Can Misses, “un proyecto de 1,3 millones de euros que renovará por completo unas instalaciones muy demandadas, incorporando gradas, vestuarios, oficinas y una mini pista para formación”.

Por último, la concejala de Deportes también se ha referido a la reforma integral del campo de Playa d’en Bossa con cambios en el césped, accesibilidad, seguridad e iluminación gracias al apoyo de Red Eléctrica “y que da respuesta a una petición histórica de los vecinos”.

