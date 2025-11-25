Carolina Escandell: “La violencia contra la mujer es un problema social que exige implicación colectiva y continuada”

La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell Insular d’Eivissa, Carolina Escandell, ha reivindicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “no es para celebrar, sino para reivindicar” y ha subrayado que la lucha contra esta lacra debe mantenerse “todos los días y no solo uno al año ya que no es una circunstancia puntual, sino un problema social que exige implicación colectiva y continuada”.

Escandell ha destacado además la importancia de los recursos que ya funcionan en la isla, como la Oficina de la Dona, “que ha pasado de dos a doce técnicos desde 2019, reforzando así la atención y el acompañamiento a las víctimas y a sus entornos” y ha insistido en que debe existir “un lugar de referencia donde una mujer o cualquier persona pueda ir, sin prejuicios y sin obligación de denunciar”.

Imagen del minuto de silencio que se ha guardado en el Consell d'Eivissa | Redacción

Al mismo tiempo también ha puesto en valor la coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad y servicios sociales y ha alertado sobre la normalización de conductas de control entre jóvenes como compartir claves del móvil o la geolocalización y ha señalado la necesidad de trabajar desde la infancia con programas educativos.

Por último Escandell ha hecho un llamamiento a prestar especial atención a mujeres de comunidades recién llegadas, donde aún persisten patrones culturales que dificultan la denuncia y ha incidido en el mensaje de que “es una lacra que hay que visibilizar el año sin que podamos seguir mirando hacia otro lado”.