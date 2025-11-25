Especial 25N

Carolina Escandell: “La violencia contra la mujer es un problema social que exige implicación colectiva y continuada”

La consellera de Bienestar Social. Familia e Igualdad del Consell d’Eivissa ha sido una de las invitadas en el programa especial realizado en Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo del 25N

La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell Insular d’Eivissa, Carolina Escandell, ha reivindicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “no es para celebrar, sino para reivindicar” y ha subrayado que la lucha contra esta lacra debe mantenerse “todos los días y no solo uno al año ya que no es una circunstancia puntual, sino un problema social que exige implicación colectiva y continuada”.

Escandell ha destacado además la importancia de los recursos que ya funcionan en la isla, como la Oficina de la Dona, “que ha pasado de dos a doce técnicos desde 2019, reforzando así la atención y el acompañamiento a las víctimas y a sus entornos” y ha insistido en que debe existir “un lugar de referencia donde una mujer o cualquier persona pueda ir, sin prejuicios y sin obligación de denunciar”.

Imagen del minuto de silencio que se ha guardado en el Consell d'Eivissa
Al mismo tiempo también ha puesto en valor la coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad y servicios sociales y ha alertado sobre la normalización de conductas de control entre jóvenes como compartir claves del móvil o la geolocalización y ha señalado la necesidad de trabajar desde la infancia con programas educativos.

Por último Escandell ha hecho un llamamiento a prestar especial atención a mujeres de comunidades recién llegadas, donde aún persisten patrones culturales que dificultan la denuncia y ha incidido en el mensaje de que “es una lacra que hay que visibilizar el año sin que podamos seguir mirando hacia otro lado”.

