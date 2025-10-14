Carmen Vargas: “Es básico dar visibilidad las asociaciones de Ibiza porque aún hay mucha gente que no sabe como actuar ante un diagnóstico de cáncer”

Este domingo 19 de octubre se celebra por la mañana una cita que une deporte, solidaridad y esperanza para visibilizar la labor de quienes acompañan a los pacientes oncológicos y sus familias en las Pitiusas. Se trata de la segunda edición de la Marcha Solidaria Sant Antoni camina amb el cáncer y en Más de Uno Ibiza y Formentera la hemos conocido con Carmen Vargas, representante de ASPANOB, una de las seis asociaciones convocantes.

La marcha también ha sido organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni y según ha explicado Vargas la intención “es superar los 9.500 euros recaudados y las 850 personas participantes de la pasada edición, aprovechando que se trata de una oportunidad para estar todos juntos y trabajar a la vez por una misma causa”.

Carmen Vargas de ASPANOB | Redacción

En la entrevista, la representante de ASPANOB también ha resaltado la importancia de este tipo de eventos “para dar visibilidad al trabajo silencioso de las asociaciones locales, que muchas veces pasan desapercibidas, y porque parece mentira que aún siendo Ibiza una isla muy pequeña todavía haya gente que no sabe las ayudas que tiene disponibles cuando hay un diagnóstico de cáncer y que gracias a la unión de las entidades hay apoyo integral a pacientes adultos y menores, así como a sus familias”.

En este sentido, Vargas también ha reivindicado que “no sobra ni una asociación en Ibiza de las que trabajan con pacientes oncológicos” y ha defendido la complementariedad de todas ellas y la necesidad de mantener viva la red de colaboración entre entidades, empresas y ciudadanía “porque cualquier ayuda o evento que dé visibilidad y acerque a la gente los servicios disponibles es muy bienvenido”.

La II Marcha Solidaria Sant Antoni Camina amb el Cáncer comenzará a las 10:00 horas en el Passeig de ses Fonts e incluirá actuaciones de los músicos Joan Barbé e Iván Doménech y la presencia del humorista José Boto como maestro de ceremonias. Las inscripciones pueden realizarse a través de EliteChip o mediante fila cero para quienes deseen colaborar sin participar y hacerse con su dorsal y su camiseta en esta mañana que promete teñir de verde esperanza las calles de Sant Antoni y recordar que, como dice su lema, “caminar contra el cáncer es también caminar por la vida”.