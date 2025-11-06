Carmen Ferrer: “El turismo familiar nos da estabilidad, alarga la temporada y potencia la economía local”

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu destaca en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera desde la World Travel Market de Londres la importancia de mantener un modelo turístico sostenible, de calidad y centrado en las familias.

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, ha defendido en la World Travel Market de Londres el modelo de turismo familiar como eje estratégico del municipio y de la isla de Ibiza. En una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero, Ferrer subrayó que “el turismo familiar nos da estabilidad durante toda la temporada y genera más gasto en la economía local”, destacando que este tipo de visitante contribuye a alargar la temporada turística y a equilibrar la convivencia entre residentes y visitantes.

Ferrer explicó que Santa Eulària ha sido “siempre un destino familiar”, y que su oferta turística se ha diversificado con actividades deportivas, senderismo, náutica, cultura, gastronomía y patrimonio, siempre con el componente familiar como base. En este sentido, recordó que el concepto Family Moments, nacido en el municipio, ha sido adoptado por el Consell Insular d’Eivissa como una marca que representa la esencia del destino.

La alcaldesa insistió en que la clave para el futuro turístico de la isla está en la gestión inteligente de los flujos y en el refuerzo de los extremos de temporada, cuando hay más capacidad y menor saturación. “Tenemos que hablar de mucho más que sol y playa. Este sigue siendo importante, pero el turismo actual busca experiencias, calidad y equilibrio”, añadió.

Durante la entrevista, Ferrer anunció la celebración de un foro sobre turismo en Santa Eulària la próxima semana, en el que se abordarán los retos del sector y la necesidad de adaptar la oferta a las nuevas demandas del viajero. “El turismo ha cambiado y el territorio también debe adaptarse. Necesitamos un equilibrio real entre el residente y la vida turística”, señaló.

Asimismo, la alcaldesa defendió la importancia de seguir luchando contra el intrusismo y el alquiler ilegal, una práctica que “desequilibra el mercado y perjudica a quienes apuestan por la calidad y la legalidad”. Sobre la posible subida del impuesto de turismo sostenible, Ferrer se mostró prudente: “No soy partidaria de incrementar mucho los costes al turista. Con lo que tenemos, debemos gestionarlo mejor y apostar por la calidad y la legalidad”.

Carmen Ferrer concluyó destacando que el objetivo de Santa Eulària es mantener un destino competitivo, sostenible y de calidad, donde “el visitante encuentre tranquilidad y el residente conserve su calidad de vida”.