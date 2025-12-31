Carmen Ferrer apuesta por un belén inspirado en el paisaje y los materiales naturales de Formentera

La artesana y vecina de Formentera, Carmen Ferrer, ha presentado un belén navideño singular que destaca por su vinculación directa con el entorno natural y la identidad isleña, alejándose de los modelos tradicionales para ofrecer una interpretación más personal y cercana al paisaje local.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Ferrer explicó que su creación está inspirada en las calas, las barcas varadas, la posidonia seca y los materiales que el mar deposita en la costa, elementos que forman parte del día a día de la isla. “He querido hacer algo diferente, sencillo, pero muy nuestro”, señaló, subrayando que el belén no pretende ser un gran monumento, sino una obra hecha con cariño, imaginación y respeto por el entorno.

La artista destacó que cada año intenta aportar una idea nueva y que, en esta ocasión, optó por un enfoque marinero y local, utilizando materiales naturales y reciclados, en línea con valores como la sostenibilidad y la creatividad artesanal. “No todo tiene que ser perfecto ni pulido; lo importante es la fantasía y lo que transmite”, afirmó.

Ferrer, que participa habitualmente en iniciativas solidarias de la isla y forma parte de la asociación Reis Mags de Formentera, recordó también la importancia de mantener vivas las tradiciones desde una mirada actual y comprometida con la comunidad.

La propuesta ha sido muy bien recibida por quienes ya la han podido ver, destacando su originalidad y su fuerte conexión con Formentera, consolidando a Carmen Ferrer como una de las voces creativas que reinterpretan la Navidad desde la esencia local.