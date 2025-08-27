Música

Carmen Domínguez: “Eventos como el Eivissa Jazz buscan convertir a Ibiza en una ciudad cultural con C mayúscula”

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza ha repasado en Más de Uno Ibiza y Formentera la trigésimo séptima edición de este festival que comienza el próximo lunes 1 de septiembre con un programa muy completo que se prolonga durante toda una semana

Manu Gon

Illes Balears |

El Eivissa Jazz celebra a partir del lunes 1 de septiembre su trigésimo séptima edición consolidado como una de las grandes citas musicales del final del verano tanto en las Pitiusas como en Baleares y España.

Algo que, según ha explicado en Onda Cero la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, se debe a que “durante casi cuatro décadas ha reunido a artistas locales e internacionales, resistiendo al paso del tiempo, a los equipos de gobierno y superando etapas tan complicadas como la pandemia, lo que también demuestra su calidad”.

Cartel de Eivissa Jazz 2025
Cartel de Eivissa Jazz 2025 | Redacción

La concejala también ha destacado que el certamen no solo es un referente musical, sino también cultural, ya que “no todo el mundo puede presumir de hacer un festival en escenarios únicos y de tanto valor histórico como Vara de Rey, el Parque Reina Sofía y el baluarte de Santa Llúcia, dentro del recinto amurallado de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad”.

El programa de esta edición contará con propuestas que van desde jóvenes talentos locales hasta formaciones de prestigio internacional que se pueden consultar en una página web del festival que desde el año pasado ya también está en inglés. Y es que según Dóminguez, “más allá de la música, el festival busca consolidarse como un motor cultural y turístico que ayude a convertir a la ciudad de Ibiza en una ciudad cultural, con C mayúscula, y así conseguir que septiembre se convierta en un mes clave para diversificar la oferta más allá del sol y playa con una mezcla perfecta de música, arte e historia con visitas a los museos y espacios patrimoniales de Dalt Vila”.

