Carmen Boned: “Es solo una llamada de atención pero APNEEF no corre ningún riesgo de desaparecer”

La gerente de la Asociación de Personas con Necesidades de Eivissa y Formentera ha analizado la situación actual de la entidad en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera lanzando también un mensaje de relativa tranquilidad

La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF) vive un momento complicado derivado de la crisis económica que afecta a muchos sectores de la sociedad pitiusa y a la falta de vivienda que sufren muchos trabajadores de la isla pero aún así, en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, su gerente Carmen Boned, ha querido dejar claro que la entidad “no corre ningún riesgo de desaparecer”.

A pesar de ello, si que ha reconocido que debido a la situación “ha provocado que haya unas 40 familias en lista de espera para poder trabajar con la asociación”. Y es que Bonet ha explicado que aunque APNEEF “cuenta con servicios y programas financiados mediante conciertos con el Govern balear que garantizan su continuidad, el 60 % restante de la entidad depende de subvenciones que no cubren todos los costes, por lo que la colaboración ciudadana y las actividades de recaudación son fundamentales para mantener la calidad y accesibilidad de los servicios”.

Imagen de archivo de uno de los programas que lleva a cabo APNEEF
Imagen de archivo de uno de los programas que lleva a cabo APNEEF

En este sentido, la gerente de la asociación también ha señalado la dificultad que enfrentan los profesionales de la asociación para encontrar vivienda en Ibiza “con un problema que repercute en la capacidad de la entidad para crecer y ofrecer más plazas ya que muchos trabajadores se ven obligados a aceptar condiciones de vida precarias e inestables”.

Por último Boned ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para agilizar los procesos de concertación y garantizar una mayor estabilidad de los servicios y ha aprovechado para agradecer “el apoyo continuo de la ciudadanía que está permitiendo el que se pueda seguir atendiendo a las familias que dependen de los programas de APNEEF”.

