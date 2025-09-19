Carmen Boned: "Este año en el calendario de APNEEF han participado niños, jóvenes y niñas de la asociación que se han convertido en nuestras 27 estrellas”

El calendario solidario de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF) vuelve un año más como una de las iniciativas más emblemáticas de la isla.

En esta ocasión lo hace bajo el título de 27 estrellas, ya que como ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la gerente de la entidad, Carmen Boned, “la propuesta reúne las imágenes de 27 niños y jóvenes de la asociación, que han sido protagonistas de unas sesiones fotográficas llenas de color y vitalidad, convirtiéndose así en nuestras grandes estrellas”.

Presentación del calendario de este 2026 | Redacción

Boned también ha contado que el trabajo fotográfico, a cargo de la artista multidisciplinar Miranda Makaroff, “se desarrolló en pleno mes de agosto en un reto logístico que ha dado como resultado unas instantáneas sorprendentes ya que no solo transmiten ternura y alegría, sino que alcanzan una calidad que podría situarlas en la portada de cualquier revista de moda”.

No en vano, este calendario de APNEEF “el calendario busca, además, emocionar y concienciar, convirtiéndose en una herramienta de sensibilización en torno a la diversidad y la inclusión” y porque además la recaudación obtenida con su venta se destinará “a sufragar servicios que no están completamente financiados por las administraciones y ayuda a que muchas familias puedan mantener estos servicios en el tiempo”.

Concretamente, el calendario tendrá un precio de seis euros y podrá adquirirse en librerías, estancos y establecimientos de diferentes municipios de Ibiza, además de a través de las propias familias de la asociación y por ello, desde APNEEF se ha hecho un llamamiento a que una vez más la sociedad pitiusa se vuelque con la iniciativa.