Carlos Vesperinas: “El éxito del ciclo Eivissa Daurada demuestra que el público ya busca algo más que solo disfrutar de la música clásica”

Este viernes 12 de septiembre a partir de las 20.30 horas y con entrada gratuita, el Baluard de Santa Llúcia de la zona antigua de Dalt Vila de la ciudad de Ibiza se iluminará con más de mil velas para acoger una nueva entrega del ciclo Eivissa Daurada.

Se trata de un evento musical que según ha explicado su organizador en Más de Uno Ibiza y Formentera, Carlos Vesperinas, “combina historia, belleza y un repertorio que abarca desde Chopin y Piazzolla hasta compositores contemporáneos para ofrecer a los asistentes una experiencia única y gratuita a todo el mundo que quiera venir”.

Los conciertos del ciclo Eivissa Daurada siempre tienen gran éxito | Redacción

En este sentido, Vesperinas ha destacado la versatilidad del programa, que combina piano, violonchelo, violín, percusión y la voz de la cantante Raquel Ortiz para recorrer diferentes épocas y estilos musicales “aprovechando que la instrumentación da mucho juego permitiendo que tanto los amantes de la música clásica como los aficionados a ritmos más modernos puedan disfrutar del concierto”.

Además, el joven violonchelista ha subrayado el papel de las velas como un elemento más del espectáculo. “Al final yo creo que la gente busca algo más que no solo disfrutar de la música clásica y en este caso las velas, la luz y el ambiente que se crea, inevitablemente da a la gente ese extra de contexto permitiéndola que se sumerja en el concierto y viva una experiencia sensorial completa, más allá de la audición musical”.

Los conciertos de Eivissa Daurada siempre son muy especiales | Redacción

El ciclo Eivissa Daurada, que ya celebró un exitoso primer concierto en junio, continuará con nuevas propuestas en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza tal y como ha adelantado el propio Carlos Vesperinas quien también ha hecho un llamamiento al público a seguir las redes del ciclo para conocer todas las novedades.