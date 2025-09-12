Carlos Rodríguez: “Es inaceptable que los sanitarios de las Pitiusas suframos constantemente agresiones de todo tipo”

El sindicato médico Simebal junto a otros sindicatos médicos han convocado este viernes 12 de octubre a las 13.30 horas una concentración en el Centro de Salud de Sant Antoni para denunciar la situación que viven los sanitarios en las Pitiusas tras los episodios de agresión sufridos por dos doctoras del centro y en este sentido, el presidente de la Junta de Ibiza y Formentera del Colegio de Médicos y portavoz del sindicato Simebal, Carlos Rodríguez, ha explicado en Onda Cero “que la concentación busca visibilizar la creciente violencia contra el personal sanitario y reclamar medidas inmediatas para proteger a los profesionales”.

En la entrevista, Rodríguez ha asegurado que lo que se busca “es decir que ya está bien de agresiones, que esto es inaceptable y que lo que queremos es que haya una sanidad buena y de súper calidad y que aunque todos tenemos malos días no se puede tener violencia contra el personal sanitario”.

Imagen de archivo del Centro de Salud de Sant Antoni | Redacción

En este sentido, el representante de Simebal ha recordado que la agresión a médicos está tipificada como delito desde 2017 y por ello ha hecho un llamamiento para denunciar estos hechos y evitar reincidencias y para la creación de un plan nacional de prevención contra la violencia sanitaria, “que incluya medidas legales efectivas y protocolos de seguridad en todos los centros de salud y hospitales”.

Además, ha vuelto a solicitar recursos “para apoyo emocional y asesoría jurídica a los profesionales afectados, así como más tiempo y medios para garantizar la calidad asistencial en la atención diaria a los pacientes”.