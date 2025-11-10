Carlos Gómez: “En el Colegio Cervantes tenemos claro que unidos somos invencibles”

El Colegio Cervantes de Sant Antoni se volvió a convertir este fin de semana en un ejemplo de comunidad educativa viva y participativa al celebrar a pesar de la lluvia su tradicional jornada de convivencia con la participación de alumnos, familias y profesorado en torno al objetivo de fortalecer los lazos y celebrar el valor de aprender juntos.

En una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, el director del centro, Carlos Gómez, ha destacado el espíritu colaborativo que define esta iniciativa subrayando que en el centro “todos sabemos que unidos somos invencibles”, y por eso, también ha confirmado cómo la jornada “comenzó a gestarse hace semanas desde el equipo impulsor del colegio contando con la participación activa de docentes, alumnado y un número creciente de familias”.

Uno de los momentos más emotivos fue este árbol donde dejar la huella | Redacción

Precisamente, según el propio Gómez, “las familias han tenido un papel especialmente relevante lo que refleja que cada vez se sienten más partícipes de esto tan bonito”. Así, por ejemplo, han destacado un taller de tatuajes de henna, una yincana pirata organizada por madres y padres, un gran mural colectivo en forma de árbol donde todos dejaron su huella, y una minidisco que llenó de energía el patio del centro.

Además, las familias de sexto curso se encargaron de la venta de comida, libros y juguetes de segunda mano “con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de fin de estudios y al mismo tiempo que comprendan el valor del esfuerzo y del trabajo conjunto que supone el poderse marchar de viaje”.

La participación de toda la comunidad educativa es clave en esta jornada | Redacción

Por otro lado, Gómez también ha destacado que uno de los momentos más especiales de la jornada fue la presentación del nuevo lema del colegio, Aprenem, cooperem i transformem. Cervantes, més que un sentiment, y que según Gómez, “ha surgido del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa dentro del programa de mejora y transformación del centro, englobando lo que somos, lo que aprendemos, lo que cooperamos y los que transformamos, y es que tenemos claro que no queremos que los proyectos se queden en lo informativo, sino que sirvan para transformar nuestro entorno”.