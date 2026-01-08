La campaña de promoción de Santa Eulària alcanza un impacto de 400.000 euros en Navidad

La campaña de promoción del comercio local que ha impulsado el Ayuntamiento de Santa Eulària junto a Santa Eulària Empresarial y 32 comercios del municipio ha sido todo un éxito cerrando estas Navidades con un impacto económico de unos 400.000 euros gracias a unas 15.400 participaciones.

Además, el tradicional sorteo navideño que tuvo que celebrarse este año de forma telemática por la lluvia, repartió 10.000 euros en premios, entre ellos un gran lote valorado en 6.000 euros, con un iPad Pro de 13 pulgadas, un patinete eléctrico con casco, un dron con cámara fotográfica, un pack de dibujo artístico, zapatillas técnicas de running con conjunto deportivo de entrenamiento, un juego de menaje Le Creuset, un lote de productos locales y un jamón 5J, un tratamiento estético y de bienestar personal o estancia para dos personas en un hotel de la Guía de Hoteles con Encanto, con desayuno y cena incluidos, que fue para Luca Tondini, gracias a una compra realizada en Bodegas Ribas,

Al mismo tiempo, los 8 talonarios de 500 euros para compras en los comercios adheridos han sido para los números 46.270 (Boutique Distel), 40.695 (Calzados Guillén & Cotxu), 45.657 (Calzados Toñi), 53.936 (Bodegas Ribas), 54.996 (Perfumerías Clapés), 43.492 (Bodegas Ribas) y el número 47.066 (Bodegas Ribas). El bono de 500 euros para comprar en el Marketplace ‘ShoppingRiu’ ha recaído en el número 41.616 (Susana Sánchez estudio imagen).

En esta edición los negocios participantes han sido A ver..., Al-lots Eco, Al-lots Moda, Al-lots Toy Planet, Bienestar Ibiza, Bodega Ribas, Boutique Distel (Lacoste), Boutique Virginia, Calzados Guillén & Cotxu, Calzados Toñi, Carlin Ibiza y Formentera, Carnicería Pepita y Emilio, Centro de estética Géminis, Cooperativa Agroeivissa, Dala Beauty Salon, Decocina, Ferreteria Es Mercat, Floristeria Clivia, Ibiza Soul Market, Intersport Holidays, Joyería Cenit, Joyería Forns, Juguetería Divertit, El Barco de Papel, Mascotas Cora, Milar Electromar, Perfumerías Clapés, Sei Moda y Arte, Souvenirs Mila, Supermercat Es Terç, Susana Sánchez Estudio Imagen y Wine Delivery Ibiza.